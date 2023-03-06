襲港開騷化身四大天王 五堅情曬廣東話邀粉絲回家

【明報專訊】台灣男團五堅情假九展Star Hall舉行一連兩場《Moon Landing月面著陸香港演唱會》，前晚開鑼。成員邱鋒澤與MIRROR成員呂爵安（Edan）因合唱《年青有為》成好友，Edan送花籃打氣。五堅情全晚施展渾身解數，先唱快歌《月面著陸》、《速食愛情》和《兵變》揭序幕。5子用廣東話打招呼及講自己名字，邱鋒澤說：「你做咩，你知唔知？」婁峻碩稱有人教他講：「今晚跟我返屋企。」賴晏駒接着說：「我好緊（感）動。」笑爆全場。為冧「堅果」（粉絲暱稱），五堅情擺出可愛、性感、靚仔甫士和表情；5子又鬥扮鬼臉，各成員做出趣怪樣子，邱鋒澤被指不合格，徇眾要求單獨再扮。

五堅情成員分別有獨唱環節，陳零九先登場，他早前宣布和拍拖近10年女友分手，剛失戀的他臉容略為憔悴，但表現投入，表示來港演出心情激動。緊接賴晏駒一身妖味打扮與舞蹈員跳唱快歌，粉絲尖叫不停，他眼濕濕說：「出道至今沒有想過能踏上這個舞台，看到大家好感動。」台下粉絲打氣叫他不要哭。身形健碩的黃偉晉與婁峻碩應粉絲要求脫外套騷麒麟臂，全場興奮大叫。

下一站挑戰紅館

口罩令解除，五堅情開心看到大家的臉。賴晏駒唱完《零距離》和《擁抱》後，說想跟大家擁抱，笑稱看到陳零九有點眼泛淚光，陳零九否認。5成員互相擁抱攬作一團，為陳零九打氣，場面溫馨。邱鋒澤代表成員說下一次再來港，希望可以在紅館開騷。五堅情為香港粉絲準備特別表演，演繹四大天王劉德華《冰雨》、郭富城《對你愛不完》、張學友《吻別》和黎明《看上她》，部分成員模仿天王的跳舞動作和唱腔。安歌時，他們唱完《All Day》後突然趴在地上傾偈，用手托頭擺甫士賣萌。唱最後一首歌《La La La》，5子向粉絲大講「我愛你」、「好掛住你」、「聽晚見」後，將簽名海報和抹過汗水的毛巾拋落台給粉絲。

記者：林蘊兒