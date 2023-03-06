張繼聰戥方力申拍拖開心 讚Maple勇敢堅強

【明報專訊】張繼聰與幾名導演彭秀慧、陳詠燊、黃浩然、何爵天及編劇麥天樞，昨日回母校演藝學院出席電影分享會。其間談及導演和演員的相處問題，張繼聰表示拍攝《風再起時》時，每日能站在梁朝偉旁邊，除感到開心外，對方的態度也令他有所啟發。

梁朝偉幫導演解決問題

張繼聰透露梁朝偉在片場，無論導演說什麼，對方都似小學生一樣說「知道」、「嗯」；就算有點猶豫，都只會說：「好，我陣間試一下。」然後就坐着等埋位。張繼聰說：「當刻令我覺得，梁朝偉原來是最謙虛的那一個，真正的高手就是幫導演解決問題，而不是製造問題。」

張繼聰表示母校對他很重要，在學校學到的知識，至今仍能在演藝工作上學以致用。將來會否讓兒子入娛樂圈？他表示視乎兒子喜歡，做這行很辛苦，一定要很喜歡才好入行，否則不適合。他昨日帶囝囝參觀學校開放日，看學生表演，兒子好享受。問到兒子是否較喜歡唱歌跳舞？張繼聰稱女兒在這方面興趣大一點，囝囝對藝術和運動有天分，但還有時間，先讓他們摸索一下，希望兒子將來做到一份每日返工都感興奮的工作。

好友方力申（小方）承認與韓國攝理教教主鄭明析性侵受害者葉萱（Maple）相戀，張繼聰恭喜對方，稱有留意新聞，讚二人勇敢，「Maple很勇敢、很堅強，我覺得上天讓他們相遇，一定是最好安排，小方是很溫柔成熟的好男人，一定可以好好照顧Maple。知道他們壓力一定很大，是我們想像不到，作為好兄弟會支持，希望件事快點過去」。他表示小方有說想快點介紹女友給他們認識。

記者：陳釗