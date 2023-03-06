首個「除罩」紅館騷 妻女現身支持 呂方謝觀眾冒險捧場 感動流涕

杜德偉大爆呂方無意跟他合唱，笑稱對方邀他任嘉賓過程似去剪頭髮好趕，跟髮型師說「齋剪唔洗頭」一樣。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】呂方為慶祝入行40周年，假紅館舉行一連兩場《Classic 40演唱會》前晚開鑼，是本港撤銷口罩令後首名歌手開紅館騷，他說開心得流鼻涕。好友黃凱芹、杜德偉與譚嘉儀擔任嘉賓，大唱經典金曲。太太伍惠寶與兩歲囡囡Emma捧場，囡囡看得投入，呂方稱女兒表演慾強及愛搶風頭，懂唱他的歌曲《雪山飛狐》，將來喜歡做歌手會讓她入行。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

呂方獲四大天王劉德華、張學友、黎明與郭富城，還有成龍等送花籃祝賀。穿上桃紅色西裝的他唱出《聽不到的說話》、《只因我太痴》和《你令我快樂過》為演唱會揭開序幕，呂方風趣說：「好耐無見，心情興奮、緊張又開心，這晚有來自新加坡、馬來西亞、台灣及內地觀眾，多謝你們冒生命危險來睇騷，因為現在不用戴口罩。紅館第一個不用戴口罩的演唱會被我遇上，開心到流鼻涕，請大家給些唏噓掌聲鼓勵。」全場拍掌及大嗌「加油」。

自嘲無高度 有風度

呂方自嘲身材矮小，要站近台邊跟觀眾說話，否則大家見不到他，又自言木訥，「完全冇台風，成碌木咁唱咗40年，其實我是學師祖（關正傑），他不動但唱得很好」。接着獻唱關正傑金曲《雪中情》、《漁舟唱晚》和《萬水千山縱橫》。演唱會音樂總監倫永亮亦開腔與呂方合唱《沙沙的雨》。

嘉賓譚嘉儀與呂方合唱新版《雪山飛狐》，譚嘉儀表示首次在紅館唱歌，感謝呂方邀請。杜德偉獨唱兩首歌，未有跟呂方合唱，他笑說：「我們是好朋友，熟絡到說話不用客氣，他傳短訊邀請我做嘉賓，我很開心，正當考慮合唱什麼歌時，他直接講了5個字『兩首，不合唱』，就像去剪頭髮好趕，跟髮型師說『齋剪唔洗頭』一樣。」他很開心見回很多音樂人，其中一個音樂人說他高了，笑稱可能站在呂方身邊的關係，大爆呂方有一金句「雖然我無高度，但我有風度」。呂方之後唱《養你一世》時，熒幕播出多張他與囡囡照片。

碌爆人情卡邀嘉賓

嘉賓黃凱芹壓軸亮相，與呂方合唱《情深緣淺》，他問呂方為何較綵排時瘦？呂方不覺得瘦了，笑說：「我從來不解鈕扣，一解開全是脂肪。」黃凱芹說：「睇你啲短片，你很喜歡煮東西，抵你。」呂方不介意說：「抵我肥，不緊要，都一把年紀。」全場大笑。呂方最後以《但願人長久》結束演唱會。

呂方騷後受訪，表示瘦了近10磅，「很滿意，之前更瘦，綵排和練歌要吃飯才有氣力，已肥了一點。太太沒有陪我減肥，還經常叫我吃東西」。他稱今次碌爆人情卡，估不到邀請到那麼多嘉賓現身，黃凱芹舉行演唱會在即，笑說邀請他一定答應做嘉賓。為何不與杜德偉合唱？他笑稱想讓對方表演一下，「他是我兩脇插刀的好兄弟，一叫就義不容辭答應，不知怎樣感激他」。

爆女兒愛搶風頭

呂方表示女兒Emma第一次看其演唱會，太太說囡囡看得很投入。他說Emma識唱《雪山飛狐》，「之前無綫播劇集《雪山飛狐》時，她晚晚跟住唱，我唱男聲，她唱女聲，女兒得兩歲半，但跟到，咬字很清，很神奇，不知是否這年紀生會聰明些」。讓Emma入行繼承衣缽？呂方說：「她喜歡畫畫，不過將來她要唱歌也沒所謂，這個世代，可以做歌手又可以做設計，最重要是她喜歡。（她有表演慾？）就是有先驚，我兩歲幾就喜歡唱歌，但沒她的表演慾那麼強。（培育女兒當歌手？）不用我培育，她喜歡搶風頭，影相識擺甫士，不知何解，我都不識擺甫士，世代不同了，將來隨她做自己喜歡的工作。」

呂方希望做巡迴演唱，因在港開兩場不夠喉，唯有到其他地方繼續唱。開part 2？他說：「興咩？睇觀眾反應，我戴住耳機不知觀眾反應如何。」得知反應很好時，他笑說：「咁開part 4。」

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