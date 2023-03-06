《奇異女俠玩救宇宙》膺獨立精神7獎大捷 楊紫瓊封后多謝所有媽媽

《奇異女俠玩救宇宙》橫掃美國獨立精神7個電影獎，台前幕後拿着獎座大合照，雖然在配角獎珍美李寇蒂斯（左一）輸了給關繼威（右一），但她帶片中的道具熱狗手套到場。（法新社）

【明報專訊】表揚低成本獨立製作的第38屆美國獨立精神獎（ISA）前日舉行頒獎禮，獲8項提名的《奇異女俠玩救宇宙》，橫掃最佳電影、導演共7獎，成為大贏家，當中包括關繼威大熱捧走最佳配角，楊紫瓊則擊敗一衆男女對手贏得最佳主角，致謝時更感激所有母親。

過往獨立精神獎會在奧斯卡頒獎禮前一天的下午舉行，不過去年開始改變了習慣。由於製作成本上漲，獲提名電影的成本限制也提高至3000萬美元（約2.34億港元）；專門表揚編劇、導演及監製的尊卡薩維堤獎，也由50萬美元提升至100萬美元。今年也首度在演員獎項不再分性別，所以主配角兩獎各有10名候選者。

製作成本約2500萬美元的《奇異女俠玩救宇宙》，贏得最佳電影、劇本、剪接外，關家永（Daniel Kwan）及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）力壓《Tar》托迪菲爾德（Todd Field），繼導演公會後再度贏得最佳導演獎。片中扮演楊紫瓊女兒的許瑋倫，亦首度贏得個人獎項，獲頒表揚新演員的突破演出獎。關繼威擊敗《奇》片拍檔珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《骨肉的總和》麥克懷倫斯（Mark Rylance），大熱捧走最佳配角殊榮。他致謝時鳴謝劇組細心照顧每一個人，「他們讓每一個都感到一樣重要，我們在片場的原因及目標一致，就是想把特別的東西帶到大銀幕」。童星出身的他受訪時提到，「今次我覺得非常特別，像回到小時候，所以難以置信能在此，童年感到美妙的時刻，現在又經歷一次」。

楊紫瓊繼演員公會獎後再次擊敗勁敵的《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），贏得最佳主角獎，不過兩人非常老友，在藍地氈相擁合照。楊紫瓊致謝時先是感激A24電影公司及導演，「多謝你們寫了好劇本，給我們機會來到此，被看見及被聽到」。她又把獎項獻給所有母親，「沒有我們的媽媽，大家都不會在這裏，也獻給在座所有來支持丈夫的女士」。《Tar》最後只贏得最佳攝影。另外有在場記者讚楊紫瓊可一心多用，頒獎禮前不但拍照、受訪，還可捧着一盤贊助頒獎禮的瓶裝水分發給電影拍檔，但當《奇》片獲頒最佳電影後，她由於要趕搭飛機往巴黎，只能匆匆跟劇組合照便離開。

導演關家永受訪時稱《奇》片道具，像熱狗手套、浣熊等，拍賣了超過50萬美元，全部捐作慈善用途；據悉單是道具浣熊就賣出9萬美元，將會資助亞裔病人的精神健康計劃。

《大熊餐廳》贏劇集兩獎

另一方面，ISA亦有頒獎給電視劇，在Disney+播出的《大熊餐廳》贏得最佳劇集，劇中扮演副廚師的阿優艾德比利（Ayo Edebiri）贏得最佳配角；《小學風雲》坤達賓遜（Quinta Brunson）則捧走最佳主角獎。在AppleTV+播出的《彈珠人生》贏得整體演出獎，並由劇中扮演白以撒牧師的韓星盧相賢代表領獎。今年ISA的演技獎首次不分性別，得獎結果又以女演員佔優，劇集及電影兩部分主配合共4獎，由3名女演員瓜分，僅關繼威是男性。