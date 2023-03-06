基斯洛克棟篤笑Netflix直播 「看韋史密夫被鞭打」

【明報專訊】去年奧斯卡頒獎禮韋史密夫（Will Smith）不滿頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）以其妻珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）的光頭開玩笑，上台摑了基斯一巴，即使韋後來憑《王者世家》稱帝，已引起軒然大波，他不僅要辭去美國影藝學院會員，並禁足奧斯卡相關活動10年，新片拍攝計劃擱置，去年在AppleTV+上架的《解我枷鎖》也受到冷待。至於基斯洛克，香港時間昨早在馬里蘭州巴爾的摩舉行棟篤笑《選擇性憤怒》，成為串流平台Netflix首個全球直播節目。之前有消息指基斯洛克會在棟篤笑提及韋史密夫，隨着節目播出，證實屬實。

基斯洛克在棟篤笑尾聲接連嘲諷韋史密夫，自言一生都很支持他，所以看了《解我枷鎖》，「看到他被鞭打」，據悉韋在片中扮演黑奴，背上滿是受到虐打的疤痕。基斯表示這晚演出不想得罪任何人，「但你永遠不知道何時會挑起人家痛處；總愛講，說話能傷人，但說話傷人者又有否被揮拳在臉？」基斯指韋史密夫「選擇性憤怒」，其實與他無關，反認為是韋的婚姻出問題。基斯提及珍達碧姬與兒子的朋友傳緋聞，稱對伴侶不忠很普遍，但很少人會像韋史密夫夫婦，在網上節目一起討論此事。基斯稱有人問他那一巴掌可留下痛楚，「當然痛了，但我不是受害者，你永遠不會看到我在奧花雲費（Oprah Winfrey）的節目上哭訴，我接受那一拳就如帕奎奧（菲律賓拳王Manny Pacquiao）」。基斯表示珍達傷害韋史密夫遠比他要多，稱珍達的網台節目嘉賓，很多都罵韋是「八公」，「每個人都這樣罵他，但他打誰呢？我呀」。基斯自爆有年珍達向他表示，韋未能憑《震盪真相》獲奧斯卡提名，所以請求基斯也不要擔任奧斯卡主持。

觀衆在節目最後問基斯洛克為何一直沒有還擊，他說：「因為我有父母，知道他們怎樣教導我嗎？千萬不要在白人面前爭執打架。」