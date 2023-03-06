《星期三》珍娜奧蒂嘉奪兒童選擇獎

【明報專訊】兒童選擇大獎頒獎禮前日舉行，Netflix高收視劇集《星期三》除贏得最受歡迎家庭節目外，劇中扮演星期三的珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）亦捧走最受歡迎家庭節目電視女星殊榮。雙喜臨門的還有狄維莊遜（Dwayne Johnson），除以《黑亞當》獲選最受歡迎電影男演員外，亦以《DC超寵聯萌》等動畫獲頒最受歡迎聲音演出獎。不過他跟珍娜均沒有到場，只透過預錄片段致謝。最受歡迎電影女演員，由《天才少女福爾摩斯》美莉布朗（Millie Bobby Brown）奪得。《超音鼠大電影2》和《迷你兵團2》分別獲選為最受歡迎電影及動畫電影。至於最受歡迎男女歌手，落在Harry Styles和Taylor Swift身上。韓國防彈少年團（BTS）擊敗Blackpink、OneRepublic等對手，贏得最受歡迎音樂組合。

兒童選擇大獎的「鬼口水」環節，今年續辦，慘遭綠色液體「洗身」的包括《熱爆Madam》瑪麗莎麥卡菲（Melissa McCarthy）、《狂野時速》系列米雪路芝姬絲（Michelle Rodriguez）及《驚天諜變: 魅影特攻》基斯派恩（Chris Pine）等。《籃兒當搏盡》阿當辛迪拿（Adam Sandler）則獲大會頒發喜劇之王大獎。