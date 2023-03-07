曬甜蜜婚紗相 陳家樂連詩雅4．24拉埋天窗

【明報專訊】陳家樂去年6月向連詩雅求婚成功，兩人一直被追問婚期，終於昨日宣布4月24日舉行婚禮，並分享甜蜜婚紗相。婚禮日子是家中長輩安排，找師傅擇良辰吉日。一對準新人日前分別在香港及日本取景影婚紗相，陳家樂說其中一個景點是他們剛拍拖曾去過的沙灘，對他們來說特別有紀念意義，今次再次踏足這個沙灘一起看日落、數星星，重溫當時種種的浪漫。婚紗照中，兩人戴上婚戒，輕撫臉龐、鼻尖相碰、輕吻玉手，充滿甜蜜溫馨愛意。連詩雅左手無名指上的閃爆鑽戒，吸引大家目光。

今次負責拍婚紗相的團體是陪伴陳家樂與連詩雅成長的多年好友，攝影師是陳家樂同學，造型師是連詩雅好姊妹，整個化妝、髮型團隊有20多人。

家樂讚未來陳太一個頂十個

他們又各自在社交網上載婚紗相及分享感受，陳家樂指遲遲未公布婚期，因他這幾個月都好忙，未能處理婚禮事宜，幸好未來陳太連詩雅好叻，一個頂十個，將所有事攬上身，如酒席、過大禮、老爺奶奶著什麼衫都搞掂，但因要等他影婚紗相，所以公布日子一拖再拖。

連詩雅說籌備一個婚禮真的不簡單，將事情安排得好一點，等到未婚夫完成工作影婚照，才一次過公布消息。她冧爆說：「要找到個喜歡陪我數星星睇動漫嘅人唔容易，但係我找到喇，陳生辛苦啦！」

娛樂組