泰國BL劇偶像襲港 Ohm孖Nanon苦練廣東話 讚粉絲「世一」

【明報專訊】泰國人氣校園青春BL劇《Bad Buddy Series》，男主角Ohm Pawat（陳炳林）與Nanon Korapat（黃樂榮）劇中演CP，俘虜一眾粉絲。他們前晚在港舉行粉絲見面會，大展歌喉獻唱劇集歌曲《Same Page》揭開序幕，為粉絲帶來驚喜。二人表示以前曾來港遊玩，Ohm小時候與家人到訪香港迪士尼樂園，留下美好印象。

Ohm與Nanon苦練廣東話，Nanon向觀眾說「世一」，粉絲不斷尖叫。主持問觀眾想他們說什麼廣東話，觀眾齊喊：「我愛你！」兩人順應要求高呼：「我愛你！」主辦又安排數幕劇中經典場景，配上廣東話字幕，邀請Ohn與Nanon即場配音，冧爆全場。

兩子玩遊戲各出其謀

配合《Bad Buddy Series》劇情，見面會以「校園」為主題，邀請粉絲成為Ohm及Nanon的同學，一同「上堂」考驗兩人英語、藝術、數學能力。Ohm與Nanon各出其謀展現爭勝心，於特設的「波波池」爭相找尋遊戲道具。最終三回合後Ohm勝出。Nanon被問感受時，他搞笑回應：「Funny.」

Ohm和Nanon在「體育課」挑戰體能，Nanon在足球環節拆爛龍門令Ohm落敗，場面搞笑。最後主持人邀請二人與粉絲大合照，其間熒幕播出港迷為偶像準備的禮物短片，展示香港粉絲的熱情，之後還全場大合唱。Ohm感謝粉絲給他一個深刻的晚上，並說：「I Love You」；Nanon則多謝粉絲一路支持。

記者：鍾偉茵