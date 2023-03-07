《浪漫速成班》大團圓結局 收視創新高

【明報專訊】全度妍與鄭敬淏合演韓國有線頻道tvN劇集《浪漫速成班》，前晚播出第16集結局，收視較上集升1.5個百分點至17%，瞬間最高更達18%，刷新開播以來最佳成績，更登上tvN史上最高收視劇集第6位，前5名分別是《愛的逼降》（21.6%）、《鬼怪》（20.5%）、《回答吧！1988》（18.8%）、《陽光先先》（18.1%）及《哲仁王后》（17.3%）。與《浪》劇同時段播出的JTBC《離婚律師申晟瀚》，第2集收視微升0.1個百分點至7.3%。

《浪漫速成班》結局講述全度妍的姨甥女盧允瑞，為免母親拖累全度妍，決定隨母赴日本生活，但母親不忍拆散她們，最後獨自離去；全度妍生活重拾平靜，鄭敬淏卻被指有新戀情，他為了安撫全度妍，決定向對方求婚，卻被全度妍搶先一步，二人經商議後，待盧允瑞考入大學和全度妍獲取運動教練牌照後才結婚。兩年後全度妍兌現承諾，與鄭敬淏在街頭甜蜜咀嘴。

鄭敬淏昨日接受韓媒訪問，自爆女友兼少女時代成員秀英大讚《浪》劇有趣，又取笑他身形太瘦。被問到何時與秀英結婚？他表示暫無計劃，過去他曾表示，如果贏得視帝，便會向秀英求婚，但他覺得沒可能，故想取消這承諾。

《浪》劇結束後，本周六（11日）將會播出《The Penthouse 上流戰爭》李智雅主演新劇《潘朵拉：偽造的樂園》，香港觀眾可在Disney+收看。