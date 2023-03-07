日女歌手milet訪港恨睇粵劇

擁有靚聲的milet坦言沒有養聲秘訣，笑言自己像上班族，開工時不會病，放假卻身體不適。

【明報專訊】日本創作女歌手milet首次來港為Clockenflap音樂節演出之餘，順道接受本地傳媒訪問，自爆曾計劃與家人來港旅遊，但因疫情被迫取消。今次抵港後，milet不停更新社交媒體，上載食魚蓉燒賣及蛋撻的照片，她表示最想遊覽香港兩大主題樂園，又希望抽空欣賞粵劇。談到今次在戶外演出，milet指當日天氣很好，而且夜景漂亮，不忘大讚香港粉絲非常熱情。

被問到若要為香港之行創作歌曲，milet最想加入廣東歌詞，她說：「剛學會廣東話『大家好，我係milet，我好開心，我愛你』，想寫入歌詞內。由於香港是國際城巿，也可加入中西音樂元素，例如二胡伴奏。」

2018年出道的milet被喻為新生代最矚目歌手，2020年已獲邀演出紅白歌唱大賽。她稱偶爾感到壓力，但獲工作人員支持，與她一起奮鬥並承擔壓力，加上親友鼓勵，自覺很幸福。

另一方面，人氣動畫《鬼滅之刃》第3季劇集「刀鍛冶之里篇」主題曲《絆之奇蹟》，落實由日本搖滾樂團MAN WITH A MISSION與milet合唱，後者表示獲此機會感開心，大讚《鬼滅之刃》首兩季主題曲的歌手LiSA及Aimer聲線很有力量，她要如何演繹是一項挑戰，又指是次合作別具意義，期待進入「鬼滅」的世界。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵