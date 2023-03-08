《中年好聲音》24.7點收視贏《開心速遞》 吳大強搞笑叫阿仔吳偉豪檢討

【明報專訊】無綫歌唱選秀節目《中年好聲音》12強誕生。節目播映以來收視與口碑皆不俗，由首集20.2點，至周日（3月5日）播第14集升至24.7點（觀眾人數約159萬），刷新該節目最高收視紀錄，並壓倒《東張西望》、《開心速遞》，成為一周收視冠軍。由於節目聲勢好，12強合唱的歌曲《不再猶豫》推出MV外，於本周五（10日）播映製作特輯《中年好聲音 不再猶豫越戰越強》，並公布決賽定於4月23日直播，現場選出王者，將獲得價值35萬元鑽石咪。

《中年好聲音》監製陳俊聲接受《明報》電話訪問時表示，有關決賽的評判、賽制仍未決定，嘉賓評判仍在接洽中，至於賽制也要視乎最後6強的男女參賽者比例而調整。

監製：淘汰者將現身節目

陳俊聲說：「《中年好聲音》跟其他歌唱比賽不同，會盡量簡單直接，不會太花巧，最主要是歌曲演繹與參賽者的背後故事。」冠軍會獲35萬元的鑽石咪外，陳俊聲亦透露一班參賽者有「後續」發展，暫時保持神秘，待月底公布，「因為一班參賽者感情要好，故未來集數，會有被淘汰的參賽者現身並融入節目中」。至於是否有第二輯《中年好聲音》？他表示會考慮，節目反應很正面，但第一輯仍在「追火車」製作中，故會否開第二輯是後話。

《中年好聲音》12強為周吉佩、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、曹敏寶、吳大強、梁浩銓、顏志恒、涂家堯、林鉫徫、丁文俊及李佳，其中支嚳儀在最近一次的賽事獲最高的91分。他們前晚出席宣傳活動，吳大強對於節目成上周收視之冠，撼贏兒子吳偉豪參演的處境劇《愛．回家之開心速遞》，他開心之餘，還搞笑說：「我個仔要返去檢討下有無問題嘞！其實收視不是差太遠，隨時可以爬番頭，《開心速遞》長做長有，多年來保持高收視，好難得，一次半次畀其他節目威吓，可以接受的。」

支嚳儀：名次不重要

提到爭取三甲的信心，曹敏寶表示由3000人海選殺入12強，大家實力旗鼓相當，已封吳大強為偶像，「我們住同一區，那天拍完MV，他還開車送我返屋企，我已經好攰，他仲好精靈地唱歌」。吳大強表示沒想過得獎與否，「我不會想太遠，最重要唱好歌，大家互相支持」。支嚳儀形容12強為不同的甜品，各有特色，名次不重要，最緊要是全力以赴，「上集雖然攞到最高分，但每集有不同主題，每次都打回原形由零開始」。

節目為12強打造合唱歌MV，吳大強稱內心喜悅難以形容，「今次是我們第二次拍MV，已經駕輕就熟，一直好盼望播出，出來的效果好好」。支嚳儀回想第一個MV由26名參賽者合作拍攝，當時好熱鬧，感覺追夢過程不孤單，到第二首MV剩餘12人拍攝，有點傷感，她感嘆說：「個比賽就快完結，好懷念一齊的時光。」

車婉婉睇好吳大強李佳羅啟豪

車婉婉受訪時表示12強出爐後，收到好多親友問三甲心水，她大讚12強選手水準平均，誰勝誰負，要睇他們決賽揀歌和臨場發揮，但客觀角度，有3人被睇高一線，「吳大強狀態穩定，比較少技術出錯，又多粉絲。李佳與羅啟豪也穩定，漸入佳境」。她指日前陪參賽者欣賞12強誕生一集，需要安慰和輔導他們，「班參賽者患了被淘汰症候群，因擔心被淘汰，或者被淘汰後仍要出席活動見人，心情會好低落，我集集都感觸到喊」。她期望節目可繼續做下去，「我都是唱歌比賽出身，對這類節目特別有感情，而且睇住這節目出世至今，有血有肉，覺得好窩心和團結」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵