榮升老闆捧自己拼事業 劉浩龍享受單身感情隨緣

【明報專訊】46歲劉浩龍（師兄）參加1997年歌唱比賽得獎後，2004年才正式簽公司出道。入行快將20年，其間效力過幾間公司，師兄今年成立「生意兄龍工作室」做老闆，推出新歌《沒人坐的梳化》打響頭炮。稍後他將拍劇，又籌備由好友郭偉亮協助構思的概念EP，以及打算11月開音樂會，連串工作大計，實行大展拳腳。

側田指導 唱出水準

師兄多年前曾與朋友夾份投資開食肆，早有做生意經驗，賺蝕則不願多提。如今開工作室只需請幾個員工，由他一人話事，壓力不算大。談到新歌《沒人坐的梳化》，是好兄弟側田為他度身訂做的作品，二人非第一次合作，2005年側田將自己的愛情經歷創作成《二等天使》，交予師兄演繹；相隔多年後，他們再一次聯手炮製全新單曲，「4年前有晚我去側田屋企，他忽然興起彈琴，便一齊創作了這首歌，再交給林若寧填詞。歌曲幾年前在舊公司已錄好，可惜經歷幾年疫情而延期沒有推出，趁自己開工作室，就付錢買回歌曲版權，再拍MV正式面世。側田當時以『vocal producer』名義收足錢，不過錄音時多得他指導，提醒我邊個位可以唱得較好，錄完還請我食消夜」。歌曲內容描述一對同居情侶分手後，搬屋執拾舊家俬睹物思人。6年沒有出情歌的師兄演繹特別投入，但強調並非因為憶起前度往事，反而是不捨對舊公司和舊同事之間的8年感情，所以大為感觸。

無懼被取笑 堅持跳舞

師兄認同近年樂壇是年輕歌手的世界，開玩笑認老，但相信新與舊人可以共融。對唱歌仍懷着一團火，他好想再有一首代表作，「好想做自己喜歡的歌，相信我的樂迷仍在。對未認識我的新一代，可以靠父母介紹，或者聽回我以前的作品。暫時未有與新一輩歌手合作計劃，之前同JW（王灝兒）在YouTube頻道節目玩poker，幾欣賞她唱歌，可以考慮邀她合唱」。

擅長唱慘情歌的師兄，當年憑《思覺失調》為人認識，自言性格樂觀開朗，他主持poker節目展現開心真性情。不過早幾年唱《Feel So Right》、《阿龍理髮》比較玩味的歌曲，不被樂迷受落；又曾努力操弗練出6嚿腹肌，在演唱會挑戰唱快歌跳舞，外界反應麻麻。師兄未有心灰，笑言會堅持又唱又跳，承諾下一次開騷，一定要跳到大家讚賞為止。

圈子窄 難覓新對象

單身多年的師兄表明現時專注工作，不心急拍拖，對感情事隨緣，強調此刻很享受一個人生活，「我可以一個人行街、食飯、運動，疫情期間去外地工作要接受隔離，我都好享受。現時生活圈子很窄，多年來來去去同一班朋友，都是鄭希怡、黃依汶、徐濠縈及他們的小朋友，很難認識新朋友。暫時不想拍拖原因是不想再花時間認識新人，然後又要慢慢了解再磨合，重新認識一個人好辛苦，要溝通得好好，相處才沒有壓力，所以現在一個人很舒服，做好工作先」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵