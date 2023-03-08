甄子丹缺席《殺神John Wick 4》倫敦首映 奇洛李維斯恨演「狼人」挑戰曉治積曼

【明報專訊】荷李活「男神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演新片《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）將於本月24日在美國開畫，香港提前一日上映，前晚在倫敦舉行首映禮，奇洛冒雨現身，今集新加盟的「宇宙最強」甄子丹在北京出席兩會會議，被迫缺席。奇洛日前受訪稱，從未對辭演任何角色感到遺憾，惟一直渴望演出Marvel超級英雄「狼人」但不果，莫非公然向曉治積曼（Hugh Jackman）挑戰？

《殺神John Wick 4》前晚在倫敦舉行首映禮，雖然天公不作美，主角奇洛李維斯與導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）、同片拍檔伊恩麥聖（Ian McShane）及英國日裔女歌手澤山璃奈等冒雨行紅地氈，但不減熱鬧。今集故事延續前三部曲，講述奇洛飾演傳奇殺手John Wick因違反高桌會規定，在組織旗下酒店「穹天屠」公然擊斃一名高級成員，惹來全球殺手圍剿，他為重獲自由，必須與《小丑回魂》男星標沙士格（Bill Skarsgard）扮演頭號敵人決一勝負。

雖然《殺神4》長達兩小時49分鐘，比上集足足多出38分鐘，但首輪影評仍讚不絕口，娛樂網站CinemaBlend認為此片「出色的節奏和強大的場景」足以彌補觀眾對片長的憂慮；另一網站Digital Spy亦對新片有讚無彈，尤其是奇洛的表現「比前作更進步」。

為了宣傳《殺神4》，奇洛最近頻頻接受訪問，現年58歲的他被問到從影以來可有角色拒演過後感到後悔？他答沒有，「但我一直渴望扮演狼人」。巧合的是曉治積曼早前宣布為Marvel新片《死侍3》（Deadpool 3）再次扮演「狼人」盧根，昨日更透過社交媒體公開其健身餐單，只見餐桌上放滿多盒牛扒、飯及意粉，分量相當驚人，未知奇洛見狀，可會暗自慶幸自己毋須成為「澱粉質殺手」？

《奪命狂呼6》首映希丹喪弟後首現身

另一方面，荷李活驚慄片《奪命狂呼6》（Scream VI）前日在美國紐約舉行首映禮，主角歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、「星期三」珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）、瑪麗莎巴里拉（Melissa Barrera）及希丹柏妮蒂亞（Hayden Panettiere）等亮相，希丹仍未擺脫喪弟之痛，這日以全黑造型行紅地氈，跟性感打扮的珍娜或瑪麗莎形成強烈對比。

希丹同日接受美國早晨節目《Good Morning America》訪問，重提28歲胞弟Jansen上月因心臟病發在紐約寓所身亡的悲劇，忍不住淚灑當場，主持溫言安慰，她即以手輕撫胸口並說：「他將活在我心裏。」另外，希丹亦感謝《奪命狂呼6》導演Matt Bettinelli-Olpin和Tyler Gillett讓她回歸，自爆2018年拍罷美劇《鄉謠天后鬥》後，曾感到迷失而暫時停工，「我不知自己應該做些什麼」，結果過去4年，她趁機休息並調節身心狀態。《奪命狂呼》去年推出第5集，並沒邀請希丹演出，她不欲角色從此消失，於是主動致電導演，最終讓她在今集重新登場。