【開箱】《親陌》 角逐奧斯卡國際電影獎 記下友情傷逝成長創痛

【明報專訊】香港時間下周一(13日)舉行的奧斯卡頒獎禮,角逐最佳國際電影的阿根廷《1985年阿根廷》與德國《西線無戰事》,分別在串流平台Prime Video與Netflix上架,波蘭《驢子伊艾奧》及愛爾蘭《恬靜之夏》去年在香港國際電影節登場;代表比利時參賽的《親陌》(Close),上周四(2日)亦在港正式上映,片中透過少年角度,講述成長過程面對社會壓力的扭曲變形,有深刻描述,去年在康城影展摘下評審團大獎實至名歸。

劇本受心理學家著作啓發

《親陌》講述13歲少年Leo與Remi形影不離,一起上學、玩耍,每逢周末Leo會到Remi家留宿,可是新學年開始,兩人密不可分的深厚友情,成為同學之間談論對象,畏懼閒言的Leo逐漸疏遠Remi,最後造成不可挽回的悲劇。

《親陌》由《夢女芭蕾》魯卡斯當(Lukas Dhont)執導,《夢》片講述錯配在男性軀體的「少女」追逐芭蕾夢;來到《親陌》則以學校為社會縮影,描繪兩名少年如何在性取向仍模糊的時刻,遭受群衆壓力,讓純真美好的友情成了犧牲品。電影後半段對主角怎樣面對好友自殺的愧疚、懊悔及傷痛,也有詳細敘述。據報魯卡斯當撰寫《親陌》劇本前,受心理學家Niobe Way著作《Deep Secrets: Boys' Friendships and the Crisis of Connection》所啓發。書中記錄了Niobe數以百計的訪問,受訪者遍及美國的非裔、拉丁裔、白人及亞裔少年。發現少年早期階段會跟同性朋友十分親密,並且會分享內心深處的秘密。然而當年齡漸長,在情感表達方面會變得克制及獨立,若展現脆弱或親密友情,更會被貼上女孩或同志男的標籤,《親陌》也以此為基礎。片中Leo與Remi的友情很純粹,即使同牀共枕,雙方家長或兩少年之間,也不曾向性方面聯想。直到新學年,幾名女同學問他們可是一對?Leo立即否認,Remi則不置可否。當面對男同學的恐同,Leo的不安感覺更強烈。導演魯卡斯當細緻描繪了兩人友情的一步步轉變。Leo開始認識新的朋友,加入冰上曲棍球隊,融入社群,營造剛陽印象。兩人過往在周末會同睡一牀,此時Leo卻拉開牀墊睡到地下,翌日早上發現Remi睡在旁邊,立即囑咐對方返回自己的牀,兩人打架起來,由最初鬧着玩到後來真打;Remi感到對方的恨意,既困惑也受傷。之後Leo不再到Remi家裏留宿,甚至不再一起踩單車上學,但Leo從不解釋原因,甚至Remi往看他練習冰球,Leo也冷淡對待。

向逝者母親坦承因由

當學校旅行Remi缺席,老師臨時召喚所有同學回到學校,稱家長準備接走他們,Leo已有不祥預感而拒絕下車。電影沒交代Remi怎樣離開,只以遠鏡拍攝洗手間破門的痕迹,也就是兩人由玩耍到真打架的早上,Remi自困在洗手間,媽媽Sophie在門外勸兒子說,「不是說好不能鎖門嗎?」Leo不珍惜與Remi的友情嗎?又不然,他一直默默注視對方,只是當Remi走近自己,又再次推開他;Leo畏懼其他人的注視目光,緊張自己在大衆眼底的男性形象。Leo沒向Remi解釋漸行漸遠的原因,也沒任何討論;後者辭世,Leo也把哀傷掩埋,不曾在人前落淚;就算學校安排的心理輔導,他展現的是怒火,而非哀痛之情。扮演Leo的伊登丹布林(Eden Dambrine)把害怕、憤怒、懊悔、傷痛與崩潰各種情緒,自然地分出層次,像冰球賽他受傷往看醫生打石膏的一幕,藉傷放聲哭,看得人心痛難過;也是情緒得到宣泄後,Leo決定面對Sophie,坦承自己一手把Remi推開。演Sophie的艾美莉德奎恩(Emilie Dequenne)曾憑《露茜妲》獲封康城影后,以內斂與克制方式,帶來另一場精彩演繹:傷痛不一定藉呼天搶地呈現,甚至連淚水也不多見。Sophie只是想嘗試理解為何兒子輕生,並以母親的心情給Leo溫暖的擁抱。據報導演魯卡斯當花了半年時間跟少年主角相處,又從開始就讓攝影機在旁,讓他們習慣鏡頭,並開放討論劇本主題;銀幕上令人信服與動容的演出,絕非偶然。

上映日期:3月2日