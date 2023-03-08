【開箱】《親陌》 角逐奧斯卡國際電影獎 記下友情傷逝成長創痛

【明報專訊】香港時間下周一（13日）舉行的奧斯卡頒獎禮，角逐最佳國際電影的阿根廷《1985年阿根廷》與德國《西線無戰事》，分別在串流平台Prime Video與Netflix上架，波蘭《驢子伊艾奧》及愛爾蘭《恬靜之夏》去年在香港國際電影節登場；代表比利時參賽的《親陌》（Close），上周四（2日）亦在港正式上映，片中透過少年角度，講述成長過程面對社會壓力的扭曲變形，有深刻描述，去年在康城影展摘下評審團大獎實至名歸。

劇本受心理學家著作啓發

《親陌》講述13歲少年Leo與Remi形影不離，一起上學、玩耍，每逢周末Leo會到Remi家留宿，可是新學年開始，兩人密不可分的深厚友情，成為同學之間談論對象，畏懼閒言的Leo逐漸疏遠Remi，最後造成不可挽回的悲劇。

《親陌》由《夢女芭蕾》魯卡斯當（Lukas Dhont）執導，《夢》片講述錯配在男性軀體的「少女」追逐芭蕾夢；來到《親陌》則以學校為社會縮影，描繪兩名少年如何在性取向仍模糊的時刻，遭受群衆壓力，讓純真美好的友情成了犧牲品。電影後半段對主角怎樣面對好友自殺的愧疚、懊悔及傷痛，也有詳細敘述。據報魯卡斯當撰寫《親陌》劇本前，受心理學家Niobe Way著作《Deep Secrets: Boys' Friendships and the Crisis of Connection》所啓發。書中記錄了Niobe數以百計的訪問，受訪者遍及美國的非裔、拉丁裔、白人及亞裔少年。發現少年早期階段會跟同性朋友十分親密，並且會分享內心深處的秘密。然而當年齡漸長，在情感表達方面會變得克制及獨立，若展現脆弱或親密友情，更會被貼上女孩或同志男的標籤，《親陌》也以此為基礎。片中Leo與Remi的友情很純粹，即使同牀共枕，雙方家長或兩少年之間，也不曾向性方面聯想。直到新學年，幾名女同學問他們可是一對？Leo立即否認，Remi則不置可否。當面對男同學的恐同，Leo的不安感覺更強烈。導演魯卡斯當細緻描繪了兩人友情的一步步轉變。Leo開始認識新的朋友，加入冰上曲棍球隊，融入社群，營造剛陽印象。兩人過往在周末會同睡一牀，此時Leo卻拉開牀墊睡到地下，翌日早上發現Remi睡在旁邊，立即囑咐對方返回自己的牀，兩人打架起來，由最初鬧着玩到後來真打；Remi感到對方的恨意，既困惑也受傷。之後Leo不再到Remi家裏留宿，甚至不再一起踩單車上學，但Leo從不解釋原因，甚至Remi往看他練習冰球，Leo也冷淡對待。

向逝者母親坦承因由

當學校旅行Remi缺席，老師臨時召喚所有同學回到學校，稱家長準備接走他們，Leo已有不祥預感而拒絕下車。電影沒交代Remi怎樣離開，只以遠鏡拍攝洗手間破門的痕迹，也就是兩人由玩耍到真打架的早上，Remi自困在洗手間，媽媽Sophie在門外勸兒子說，「不是說好不能鎖門嗎？」Leo不珍惜與Remi的友情嗎？又不然，他一直默默注視對方，只是當Remi走近自己，又再次推開他；Leo畏懼其他人的注視目光，緊張自己在大衆眼底的男性形象。Leo沒向Remi解釋漸行漸遠的原因，也沒任何討論；後者辭世，Leo也把哀傷掩埋，不曾在人前落淚；就算學校安排的心理輔導，他展現的是怒火，而非哀痛之情。扮演Leo的伊登丹布林（Eden Dambrine）把害怕、憤怒、懊悔、傷痛與崩潰各種情緒，自然地分出層次，像冰球賽他受傷往看醫生打石膏的一幕，藉傷放聲哭，看得人心痛難過；也是情緒得到宣泄後，Leo決定面對Sophie，坦承自己一手把Remi推開。演Sophie的艾美莉德奎恩（Emilie Dequenne）曾憑《露茜妲》獲封康城影后，以內斂與克制方式，帶來另一場精彩演繹：傷痛不一定藉呼天搶地呈現，甚至連淚水也不多見。Sophie只是想嘗試理解為何兒子輕生，並以母親的心情給Leo溫暖的擁抱。據報導演魯卡斯當花了半年時間跟少年主角相處，又從開始就讓攝影機在旁，讓他們習慣鏡頭，並開放討論劇本主題；銀幕上令人信服與動容的演出，絕非偶然。

上映日期：3月2日