《給十九歲的我》爭議中領電影評論學會最佳電影獎 聯合導演郭偉倫無愧 稱無逼學生拍攝

郭偉倫感謝參與拍攝的多名主角和同學，還有支持、反對、不滿他們的人。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】《第29屆香港電影評論學會大獎》頒獎禮昨日於西灣河電影資料館舉行，大會今年1月公布得獎名單，最佳電影得主是早前掀風波的《給十九歲的我》，導演張婉婷未有現身，監製黃慧與聯合導演郭偉倫出席領獎成焦點。郭偉倫稱製作團隊在這件事上責無旁貸、義無反顧，但無愧於心，強調沒有強迫學生拍攝，相信香港仍是有公道、講道理的社會，在適當時候會向大家交代事實。憑《窄路微塵》和《流水落花》分別奪最佳男女演員的張繼聰與鄭秀文（Sammi），對於能否在金獎像再下一城封影帝影后，二人異口同聲說要睇評審口味。

《給十九歲的我》未獲部分主角同意公映引起爭議，2月6日起暫停公映。監製黃慧致辭時多謝大會頒獎，「呢個極可能是我們唯一的、最後一個獎項。大會決定最後評審結果之後，大家知道發生了『萬言書』呢個事件，學校有需要保持緘默，息事寧人」。

遺憾張婉婷冇緣領獎

導演郭偉倫多謝大會肯定電影的成績，「今（昨）日遺憾少少是我們的導演張婉婷冇機會出席，因為出呢件『大劑嘢』，但我代表她攞這個獎，同埋感謝參與拍攝的多名主角、同學，包括支持我們、反對我們、不滿我們的，我們都一齊感謝」。

郭偉倫透露最開初想拍一個以成長為題材的電影，「點樣拍到成長，我都一頭霧水。在拍攝10年裏面，我不停問同學什麼叫『成長』。你覺得成長係點樣？同學答案都是我肥了、高了、瘦了。我不太滿意這些答案，直到拍完部戲，公映之後，我突然明白，發生了呢件事之後，原來成長係應該懂得面對自己，面對自己的過失、不滿意、喜與悲。當我們能夠正面回應，正面面對的時候，成長先至出現，呢個包括一個人、一個社會、同埋一個國家。我們要勇於面對自己的成長，點樣開始、點樣退步」。

適時交代事實 續爭取上映

郭偉倫強調開機拍攝第一日，所有情節都不能預設，只能隨着事情發展記錄。他說︰「當我以為部戲已經完了，原來是未完的，部戲仲發生緊，因為仲發生緊更加大的事件去配合。我們繼續去觀察，繼續去回應這些事，我們責無旁貸，義無反顧，亦無愧。我們其實冇強迫學生拍攝，我相信香港仲係一個公道的社會，仲係一個講道理的社會。總有機會，我們會向大家交代一些什麼叫事實。最後，我們好感謝在座的嘉賓和傳媒，對我們呢套電影的興趣。一部暫時未有機會在香港上映的電影，我們會繼續努力，令電影向全世界的觀眾面世。」

電影評論學會不介入風波

香港電影評論學會會長鄭政恆接受訪問，強調得獎結果是按照1月15日經過9小時激烈討論才得出的決定。問有沒有考慮過從缺？他稱不會輕易取消任何一個獎 ，但大會將於4月或5月內部開會探討拍攝道德問題。頒獎禮是否不尊重參與者？鄭政恆說：「不知道電影拍攝過程，但尊重每一位，不存在漠視亦不會介入風波中。」

Sammi獎座放當眼處

Sammi表示多年前主演的《鍾無艷》獲頒過最佳女演員，今次是不一樣的戲種得獎，意義重大，「身為演員覺得跨進另一個里程碑，我不謙虛了，這個除是鼓勵，亦是多年來的肯定，令我不再懷疑自己。不過我好驚被評論今次是最佳演出，我啋！希望做個一直有進步的演員，我聽到張繼聰說是片場最老一個，我立即有心事，其實我拍《流水落花》幾乎連茶水都年輕過我，但無論幾多歲，都會有進步和受肯定的一日」。她表示會將獎座擺放在家裏當眼處，提示自己不要放棄去進步，只要認真和熱愛工作，無論任何年紀都會有進步、新鮮感和突破。問到有否增強爭奪金像影后信心？她說：「每個頒獎禮評審不一樣，要睇評審口味。」

最近Sammi多跟後輩合作，感覺開心，自言不會故步自封，多謝後輩不嫌她一把年紀，可以互相學習和進步，亦有新世代傳承的意義。提到她在YouTube頻道小薯茄玩「雪櫃冷笑話」遊戲，不介意拿自己身材開玩笑，被讚表現大方，Sammi說：「自己不覺得有缺陷就無問題！人人都有機會發言，講我身材，有機會發言是可貴的，最緊要接納自己身材，是個50歲演員，一切恥笑可以處之泰然。」

張繼聰感動努力被看見

張繼聰表示拍戲過程好孤獨，努力多年終於被人看見，非常感動，但未敢想爭贏金像獎影帝寶座，「候選者黃秋生出名好戲，劉青雲是我偶像，麥沛東和楊偉倫是演藝的好兄弟，能夠跟他們一齊入圍已經好開心，到時要睇評審口味，我當去參加派對」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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