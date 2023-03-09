預告周日出席亞洲電影大獎 梁朝偉呻普通話對白難過動作戲

【明報專訊】電影《無名》昨晚舉行首映禮，男主角梁朝偉（偉仔）聯同導演程耳出席。偉仔片中與王一博有埋身肉搏戲分，他說拍得很快，不算辛苦；相比動作戲，最辛苦反而是練習普通話對白。他收到劇本後，在香港及內地先後請了兩名老師學習，「有場戲特別辛苦，因為導演一鏡直落，要講很長普通話對白，其實只要多練習便無問題」。

讚西島秀俊演得好

休息了1年的偉仔笑言原本打算開工，最近發現想繼續放假。談到之前開設抖音帳號，吸引過百萬粉絲，偉仔自言不多玩這些新潮東西，也不習慣公開私生活，稱太太劉嘉玲較多玩，他上次只是想分享人生和工作經歷，未必一定有用，但希望可給喜歡演戲的小朋友借鏡，也算是一個傳承。

偉仔預告將會出席周日（12日）舉行的亞洲電影大獎，他憑《風再起時》角逐影帝，可有信心得獎？偉仔表示無所謂，拍攝時已盡力，有機會入圍很開心，一衆競爭對手中，他只看了《分手的決心》朴海日和《Drive My Car》西島秀俊，讚後者演得很好。去年他出席釜山影展期間與《魷魚遊戲》導演黃東赫飯敘，外間傳兩人會合作，偉仔否認，稱只是朋友吃飯。未能入圍今屆香港電影金像獎最佳男主角，會否不開心和失望？5度稱帝的偉仔說不會，「金像獎鼓勵了我很多次，應該鼓勵一下新晉演員」。

不會回巢無綫拍劇

偉仔早前透露有興趣再拍劇，稱前幾年突然想踏入演藝生涯最後階段，很想重新拍劇，「如果20年一個階段，我入行40年，都差不多啦。演戲需要很多體能和精力，到了我這個年紀，已沒有那麼多能量去支撐一個需要很大工作量的角色，亦當完成一個心願」。問到會否回娘家無綫拍劇？偉仔直言應不會，現在拍劇模式不同，多了串流平台，可以有更多觀眾看到，除了美劇之外，也可以拍日劇或韓劇，有很多可能。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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