【開箱】《鯨》班頓費沙等待半生好角色 癡肥男生命盡頭修補關係

【明報專訊】香港時間下周一(13日)舉行的第95屆奧斯卡頒獎禮,候選最佳男主角包括《貓王》奧斯汀畢拿(Austin Butler)、《Aftersun》保羅麥斯卡(Paul Mescal)、《Living》 標尼爾(Bill Nighy)、《鯨》班頓費沙(Brendan Fraser)和《伊尼舍林的女妖》哥連費路(Colin Farrell),5人有個共通點,不管最年輕的27歲保羅,還是已73歲的標尼爾,同樣是首次角逐奧斯卡影帝;當中又以BAFTA兼金球獎影帝奧斯汀畢拿,以及連奪演員公會和影評人選擇大獎最佳男主角的班頓費沙被看高一線,《鯨》(The Whale)剛於今日在港上映。

每日特技化妝6小時

《鯨》講述Charlie在網上教英語為生,而且從不以真面目示人。備受癡肥及各種身體毛病影響,Charlie足不出戶,在家裏過寂寞日子。摯友兼護士Liz每天上門探望,並指他狀况已到瀕危邊緣,應到醫院求診,卻遭Charlie拒絕。此時年輕的傳教士Thomas撞進家裏,間接讓他面對過往悲傷,並嘗試與女兒Ellie修補關係。

《鯨》由《黑天鵝》戴倫阿羅諾夫斯基(Darren Aronofsky)執導,改編森姆亨達(Samuel D. Hunter)2012年的同名舞台劇。除了海邊的回憶片段,此片九成場景發生在Charlie家中。人物除Charlie、Liz、Thomas與Ellie外,還有Charlie的前妻Mary,薄餅外賣員Dan和Charlie的學生只是稍微露面,全片舞台劇格局。戴倫表示Charlie一角,曾找很多人試鏡,當中包括知名演員和素人,但都無法滿意,戴倫稱需要找一個令人信服他就是Charlie的演員。戴倫後來看了班頓費沙2006年舊作《Journey to the End of the Night》,片中班頓扮演有毒癮的病態賭徒,隨父親流亡到巴西聖保羅經營妓院。其實班頓在該片戲分不多,卻讓戴倫發現這名《盜墓迷城》系列男星也能演暗黑角色。

為了外形上貼近Charlie這600磅癡肥大叔,現年54歲的班頓費沙每日要穿上300磅重的增肥外套,又要在化妝與服裝團隊協助下,花6小時特技化妝,據聞每天完工,單是脫掉外套也要花1小時。為演好此角,班頓費沙看了不少相關電影,研究不同演員怎樣演繹;又學習如何展現受困家中的身體與活動。《鯨》的故事濃縮在7天之內,呈現Charlie面對衰弱身體,以及好友、傳教士、女兒及前妻,都有不同程度內心衝擊。譬如男友輕生,即使過了很多年,他還是難以放下,輕微觸及已淚如泉湧。跟Ellie多年沒碰面,愧疚之外,盡是關懷與憐惜之情,即使Ellie滿腔怨憤與三句不離利益,報復或發泄當日父親為了同志伴侶,抛棄妻女。Charlie人生中做了很多錯誤決定,觀衆卻不覺他討厭,特技化妝只實現了癡肥外表,班頓費沙會說話的大眼睛,時而帶笑時而傷悲的神情,卻賦予了角色靈魂。

周洪提名最佳女配角

飾演Ellie的《怪奇物語》莎迪星克(Sadie Sink),童星出身,片中表現不錯,把反叛、憤怒又敏感的少女,演得很準確,是值得留意的新演員。扮演Liz的周洪,是原籍越南的美國演員,早於《縮水人間》嶄露頭角,在《五腥級盛宴》又找到其蹤影,每次都有截然不同的表現。片中Liz哀痛哥哥早逝,也心疼Charlie自暴自棄,一直無條件支持對方,直至知道他存下大筆金錢寧留給Ellie,也不捨得花費治病,才感受騙受傷。周洪演這口直心軟的角色,發揮機會不少,她向《侏羅紀世界》泰辛普金斯(Ty Simpkins)飾演的Thomas,剖白哥哥離世前因後果,給人留下深刻印象,確實值得獲奧斯卡最佳女配角提名。

《鯨》去年9月在威尼斯影展世界首映後,全場觀衆起立鼓掌6分鐘,在觀衆席的班頓費沙雙目含淚,一再鞠躬,闊別大銀幕多時之外,也是從影半生終獲吐氣揚眉機會的感觸。

上映日期:3月9日