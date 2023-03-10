閉關努力溫習迎戰DSE 炎明熹拒休學︰享受工作讀書兩兼顧

【明報專訊】炎明熹、曾比特、任暟晴及一眾《聲夢》歌手昨日於電視城為《博愛歡樂傳萬家》綵排。在內地人氣飈升的炎明熹，有傳為事業暫時休學，或轉到內地升讀大學。對此她斬釘截鐵說：「我好享受工作和讀書兩邊兼顧發展，未來去邊度升讀大學，暫時是未知之數，總之順其自然。」

記者︰林蘊兒

炎明熹（Gigi）早前演出央視及廣東衛視春晚，在內地人氣勁升，她的微博粉絲人數逾百萬。Gigi受重視，更獲邀參與杭州亞運會官方主題推廣曲。有兩個多月沒在港公開演出，Gigi解釋因閉關努力溫習，以應付本月底開考的DSE文憑試，承認心情緊張，引致額頭爆出壓力瘡，故婉拒除口罩影相，「3月3號最後一日返學，6月舉行畢業典禮，好唔捨得同學。當日在班房與同學影合照留念，因之後有工作，擔心喊完眼腫，所以忍住無喊」。

「有知識內涵才做到好人」

問到考完DSE後有什麼大計？Gigi否認休學傳聞，稱工作與讀書會同時兼顧，認為知識很重要，所以會繼續讀書，「只懂唱歌而什麼都不識，是不可行的。要有知識和內涵，才可以做到個好人，我好享受學業同事業一齊做，兩邊兼顧發展，未來去哪裏升讀大學，暫時是未知之數，總之順其自然」。她表示只在香港讀過書，未想過去其他地方求學會如何，對將來一切順其自然。

Gigi拋錯書包 笑認自暴其短

有傳因《中年好聲音》收視及反應理想，無綫有意開第二季而擱置《聲夢傳奇3》。Gigi表示不清楚，但相信《聲夢》可一直延續落去。問到若真的停辦會否感可惜？Gigi突然拋書包卻鬧出笑話，她說：「天下有不散之筵席。（經提醒是天下無不散之筵席）我真是自暴其短。」Gigi自稱是《中年好聲音》捧場客，更大爆姑丈是節目忠實粉絲，她說：「姑丈第一季已想參加，不知為什麼最後無參加。（做姑丈提名人？）我不敢當，參加與否是他的自由。」Gigi笑問身旁的姑丈是否有信心。姑丈說：「我有信心，但如果得獎就無人照顧你。」兩人一唱一和非常搞笑。Gigi本月底亦會演出澳門群星騷，將與黃宗澤（Bosco）、林峯、吳卓羲及林保怡等多名前輩同台。有網民提議Gigi與Bosco合唱，她說如有機會不介意，有聽過對方的歌和看過他主演的劇集《護花危情》。

任暟晴壓力太大變肥妹仔

《聲夢2》冠軍任暟晴（Jasmine）與曾比特昨日也參加綵排，變了肥妹仔的Jasmine稱可能因壓力太大，每餐吃多了所致。可擔心肥了影響幕前演出？她認為學業為重：「6月有個期考，之前參賽令成績大跌，現在要急起直追。唱歌和讀書都大壓力，不過現在識得如何分配時間。」有傳無綫因《聲夢2》學員未有好成績，故寧願加碼開第二季《中年好聲音》。Jasmine稱沒留意新聞，「兩季《聲夢》的製作、比賽模式都不同，所以很難比較。《聲夢》這平台很好，可以讓年輕人追夢，《聲夢》和《中年好聲音》各有觀眾」。

曾比特想與炎明熹出合唱歌

穿夏威夷恤衫的曾比特表示因要迎接夏天，爆炸頭亦有修剪。他透露與炎明熹在節目對唱，「自從去年一齊參加《聲生不息》後，間中都會同場合唱。（會否出合唱歌？）有機會都想」。