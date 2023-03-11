5月伙陳蕾開《拉闊音樂會》 Ian預告台上換衫 AK為「封咪」解畫

陳蕾笑稱刻意著傘裙到場，跟Ian、AK保持距離，免他們的粉絲呷醋。（攝影：鍾偉茵）

Ian表示最近同時拍劇及作歌，好想一日有40小時。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】MIRROR成員江生（Anson Kong、AK）與陳卓賢（Ian）聯同陳蕾於5月14日假亞洲博覽館舉行《拉闊音樂會》，昨午於銅鑼灣的商場開記者會，吸引數百粉絲到場支持。3人首次同台演出，令粉絲期待，Ian笑言想嘗試表演棟篤笑，不唱歌，粉絲即大叫「唔收貨」。AK早前跟粉絲說忙拍劇，要將音樂計劃暫時擱置，惹「封咪」揣測。他笑說：「我尊重拉闊封一封，開騷就開咪囉！」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

AK、Ian及陳蕾昨日在記者會上以歌曲為主題揮筆曬畫功，AK畫「海上有黑洞」形容Ian。Ian收到畫作立即扮嬲扁嘴。AK說：「我得閒會去你家中睇畫。」Ian笑着拒絕：「無可能！」引得現場粉絲大笑。

Ian棟篤笑代唱歌 粉絲「唔收貨」

3人首次同台演出，Ian笑言想嘗試不唱歌，只表演棟篤笑，台下粉絲即大嗌「唔收貨」。AK幫口道：「平時又話我哋齋企都收貨！」Ian表示為滿足觀眾，可以在台上換衫變身，但要求有簾遮一遮。傳封咪不出個人單曲的AK笑稱：「我尊重拉闊封一封，開騷就開咪囉！」

陳蕾構思與AK、Ian跳舞，更即場騷兩招舞步，引台下粉絲起哄。AK形容這個兩男一女組合是個「嬲」字，可以有搖滾、澎湃演出，他說：「我想跟陳蕾一齊化妝合唱，好似X Japan。」陳蕾期待以女聲演繹他們的作品《黑之呼吸》、《地球上的最後一朵花》，Ian粉絲大叫批准。陳蕾為免粉絲呷醋，搞笑說：「我好識做，特別著傘裙，跟他們保持距離。」Ian指陳蕾的作品《下流社會》是他喜歡歌曲之一。

3人之後接受訪問表示，對演出大感興奮，期待同台互動。陳蕾說：「有些歌適合一齊演繹，AK有日式動畫元素，Ian有種沉鬱感覺，都是我很喜歡的。」陳蕾繼與張天賦（MC）及洪嘉豪合作，今次換上AK及Ian，她忍不住笑說：「太好了，好開心，我的笑容反映了一切。」他們會否同台跳舞？陳蕾問AK：「可唔可以教我跳《虎道門》，我可能將第一次獻給你。」Ian在旁笑說：「我可以負責打氣。」

AK盼拉闊騷前出新歌

AK之前在粉絲群組透露因忙拍《冰上火花》，想專注拍攝，暫時將音樂計劃擱置，不出單曲，因而惹「封咪」傳言。昨日AK否認說：「因最近拍劇，有時更拍通宵，我和Ian剛收工就來活動，之後又去開工，沒時間錄新歌，我想專心拍完劇先，希望拉闊騷前出新歌。」

Ian日前自爆因拍劇捱病，笑言放了幾日病假，但擔心影響拍攝進度，故復工後努力配合劇組，他笑說：「我心情十分矛盾，渴望有適當的休息時間，但又好享受忙碌的工作。最近同時兼顧拍劇及作歌，想做出好質素，好想一日有40小時，不過我不會封咪。」AK聞言笑說：「我『封咪』是為了走更長的路。」

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