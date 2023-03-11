新劇被談善言大巴掌摑 柯煒林：懷疑佢要求導演加戲

【明報專訊】柯煒林、衛詩雅、吳肇軒、談善言、蘇皓兒等參演ViuTV新劇《Food Buddies》，昨日舉行開鏡拜神儀式。柯煒林介紹角色時口快快叫衛詩雅前輩，後者感覺被諷，即瞪大眼扮嬲及作勢打人，嚇得柯煒林連聲道歉，扮跪地求饒。

柯煒林與談善言向來老友，私下經常互窒，兩人劇中拍完一場摑面戲，笑稱解決私人恩怨，柯煒林說：「場戲要談善言一巴打過來，我塊面留有手指印，好彩一次拍完，我懷疑佢要求導演加戲。」談善言反駁指平日常被對方欺負，見劇情需要，便用「鐵沙掌」打他一巴，幕後也笑稱大快人心。

柯煒林表示另一部劇《冰上火花》未完成，兩劇拍攝時間重疊，慶幸還有休息時間，可兩邊應付。《冰》劇對手陳卓賢（Ian）日前在社交網分享一臉倦容照，稱連踩30小時工作，擔心會病。柯煒林無奈說：「因為遷就冰場時間，要通宵拍攝，都知大家辛苦。」談善言同樣兩劇在身，因早前受腳傷影響，稍後要為新劇《打天下2》補戲，她說：「現時行得走得，醫生建議開工時戴護膝。」

與吳肇軒拍吻戲 蘇皓兒染病

蘇皓兒劇中有幾場接吻戲，因對手吳肇軒患病，她被傳染，再傳給其他同劇演員，結果齊齊病。此劇幕後班底來自無綫《金宵大廈2》，蘇皓兒開心再合作，稱《金》劇題材陰沉，今次劇情較輕鬆，跟台前幕後合作愉快。

記者：林蘊兒