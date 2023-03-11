COLLAR成員同日出新歌 Marf曬性感 Winka唱出愛情經歷

【明報專訊】女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）與陳泳伽（Winka）分別推出首支單曲《*~Silencio…Shh》及《一手造成》。Marf為跳唱快歌MV突破衣著界限，有6款不同性感造型，騷腿露腰，盡顯「狂野」一面；Winka則以鄰家女孩造型演繹情歌。兩人同屬雙子座，又同日出歌，她們稱為Gemini Twins，實行一剛一柔為COLLAR「單飛」響頭炮。

Marf配合MV造型，拍攝前特別曬黑膚色，覺得黑膚色配服裝較好看。她平時少著露肚低腰褲，還要著高踭鞋、短裙及貼身衫，覺得好新奇。她出首支單曲心情緊張，感激公司及經理人給很大自由度，可以參與構思，歌曲主題講煩擾都巿人的信息。

Winka稱新歌內容好多來自本身的愛情故事，拍拖時會嫌棄男友這樣那樣，覺得對方錯，但回想是自己問題，一手造成分手結局，想透過自身愛情經歷跟大家分享與反省。她邀請《造星V》參賽者魏念恩擔任MV男主角，兩人不乏親暱場面，Winka笑言怕醜但不尷尬，好快投入狀態。

兩人同日推出「單飛」新歌，可擔心有比較？Marf笑言：「我哋一齊籌備自己單曲好sweet，可以一齊做宣傳及一次過帶兩首歌畀大家，好划算。」Winka認為兩首歌曲風及內容不一樣，同日出歌亦可以多些互動。

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