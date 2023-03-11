奧斯卡男主配大熱東山再起重拾演藝夢 班頓費沙關繼威：我們猶在

【明報專訊】今年1月舉行的美國影評人選擇大獎頒獎禮，當宣布《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）稱帝一刻，隔起碼兩張枱的《奇異女俠玩救宇宙》關繼威走到狹窄通道，與比自己至少高出一個頭的班頓緊緊擁抱，此前關在同一頒獎禮，已大熱摘下最佳男配角。兩人看似風馬牛不相及，香港時間周一舉行的第95屆奧斯卡頒獎禮，卻大有機會雙雙走上舞台高舉小金人。其實班關兩人，逾卅年前合演過電影《再生怪傑》（Encino Man），之後的演藝路各有光輝或黑暗，但同樣闊別觀眾視線多年；正如班頓在一個演員圓桌會議所言：「我們猶在。」兩人以行動說明：機會，始終留給堅持的人。

美媒Hollywood Reporter舉辦演員圓桌會議，除了班頓費沙和關繼威，還有《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）等奧斯卡候選影帝出席。會上關繼威表示看了《鯨》，後悔沒帶紙巾入場，自言其後花了兩小時致電所有親友說此片值得捧場，班頓聞言拿開眼鏡拭淚，然後感觸說：「我們猶在。」

班頓費沙在《鯨》扮演600磅癡肥男，靠網上教英文為生，從不露臉，當年為了同志愛人而拋妻棄女，在臨終歲月希望修補父女關係。該片去年9月在威尼斯影展首映，觀眾起立鼓掌6分鐘，班頓多次鞠躬答謝，熱淚盈眶。現年54歲的他即使不如片中癡肥，如今也體型龐大、頭髮稀疏，俊臉不再。新一代觀眾也許不知道，他也曾屬顏值頂班、票房以億元計算的一線明星，在另一獲奧斯卡多項提名的《魂斷夢工場》，就扮演主角慾望投射的對象。

遭性騷擾復演出機會少

班頓費沙祖籍加拿大，是四兄弟的老么，父親曾是記者，為加拿大旅遊局擔任推廣工作，所以童年住過不同地方；在倫敦看了舞台劇後難忘，開始考慮以演員為業。他很幸運，1990年代初加入影壇未幾已得到擔正機會，在《校園糾紛》扮演因有美式足球天分而得到入讀貴族中學機會的草根猶太人，同片拍檔麥迪文（Matt Damon）、賓艾費力（Ben Affleck）及基斯奧當奴（Chris O'Donnell），都是後來響噹噹的名字。他在喜劇《至野一族》扮演由大猩猩撫育長大成為強壯又笨拙的森林之王，由於賣座，打開拍攝大片契機，之後一連三集《盜墓迷城》，成為他的商業「代表作」，在第3集更與楊紫瓊和李連杰合作。恰巧《鯨》與《奇異女俠玩救宇宙》都是A24電影公司出品，並安排了楊班兩人對談；班頓讚李連杰好人，他跟楊都渴望有機會再與李連杰合作。

班頓費沙近10年鮮有亮相公眾面前，據報過往拍動作片留下不少傷患，經歷多次手術；與太太離婚的高昂訴訟與贍養費，加上母親離世，以及跟舉辦金球獎的荷李活記者協會前主席Philip Berk的性騷擾糾紛等，都讓他陷於抑鬱，最後選擇遠離公眾視線；也有另一說法，班頓指控Berk性騷擾後，演出機會大為減少。事實他近年確實絕迹大銀幕，轉而在《末日特攻隊》等劇集亮相，又會出席不同的粉絲見面會，掙錢之外，他稱樂意跟影迷近距離接觸。

總有伯樂給演員再生機會，像《鯨》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky），15年前執導《拼命戰羊》，為1980年代性感偶像米奇洛基（Mickey Rourke）帶來首個奧斯卡影帝提名，巧合地《鯨》、《拼》兩片都讓久違了的「明星」重拾光環，而且劇情都是有關潦倒男主角跟疏離女兒的關係。或出於個人選擇，米奇獲提名後好像再次遠離公眾視線，班頓費沙卻在訪問中不止一次提到，環境太舒適會讓人不自覺地自滿，尤其他成名早又易。班頓形容《鯨》角色如同救贖，「假如眼不見心不念，（《鯨》）就讓我重新介紹自己給同業。我們都會變老，少了頭髮或體型轉變，想演Charlie（《鯨》角色），正是想依靠及擁抱相關的所有事」。

看班頓費沙近日得獎或受訪片段，不少網民留言稱看着他的作品成長；記得關繼威的影迷，大概已是中老年。關繼威1971年出生，越南華僑，根據網上資料，家有八兄弟姊妹，1970年代末隨父母移民，以美國為目的地，曾在香港難民營暫住。他在訪問中表示，雙親在越南營商，到美國卻從頭做起。當年《魔域奇兵》到唐人街招募童星，學校老師推薦關繼威弟弟David試鏡，關陪同還在鏡頭後指點弟弟怎樣演出，結果被選角指導看中，着他試鏡，翌日即收到史匹堡工作室來電參加工作會議。關母還緊張地立即找來三件頭西裝逼他穿上，關繼威稱那個下午跟史匹堡、佐治盧卡斯（George Lucas）及夏里遜福（Harrison Ford）開會，三星期後已飛到斯里蘭卡開鏡，「改變了我一生」，也頭一遭讓他知道可以透過拍電影回饋父母。

《魔域奇兵》之後，關繼威演出賣座片《小靈精》，還有跟班頓費沙合演《再生怪傑》，可是年齡漸長，亞裔演員參演機會僧多粥少，結果淡出幕前。他其後考入南加州大學主修電影，憑武打根柢轉戰幕後。關繼威在訪問中說過有幸跟元奎、王家衛等合作，稱元奎教曉他怎樣拍動作戲，其後也參與《變種特攻》及《最後一強》等片的動作指導工作。擔任《2046》助導，讓他見識王家衛的毅力，可以為了一個鏡頭等6、7小時。其間關繼威也不是沒演員工作，譬如在劉鎮偉執導《無限復活》伙拍鄭伊健演出，又在演員包括況明潔與斯琴高娃等台劇《大太監與小木匠》擔正。

《超豪男友》重燃演員夢

關繼威自言《魔域奇兵》對其影響甚大，可是礙於現實，逐漸把演藝夢埋藏；直至5年前看了《我的超豪男友》，發現亞裔演員為主的電影，原來也可大收旺場，畢竟時代轉變，荷李活也在變。當時快將半百的他，跟太太商量後，決定重拾演員工作，致電經理人等待演出機會。他稱《奇異女俠玩救宇宙》也是經過試鏡才得到角色，《奇》片導演之一關家永2020年6月在社交媒體說過，荷李活曾幾何時放棄了如此有才華與魅力的演員，當《奪寶奇兵5》系列即將上映，是否應給關繼威值得擁有的東山再起機會？事實證明，成龍推辭《奇》片造就了楊紫瓊暮年冒起，也讓關繼威的演藝夢復活。