【開箱】《模範的士2》 李帝勳再次化身「地下英雄」

【明報專訊】韓劇《解碼追兇》男星李帝勳主演SBS電視台的《模範的士》，講述出租的士公司「彩虹運輸」為不受法律保障的被害者，秘密展開復仇行動的故事。劇集2021年播出叫好叫座，全劇16集平均收視率為12.6%。相隔兩年剛於2月17日推出續集，香港觀眾可於煲劇平台「黃Viu」收看。

保留編劇導演換人

《模範的士》系列改編自同名網絡漫畫，首季由《偵探醫生》朴俊宇執導，《虛擬城巿》吳相浩編劇，講述地下組織「彩虹運輸」代客報仇，卻遭檢方秘密調查。首季以邊拍邊播形式推出，播至第11集突然撤換編劇，導致劇集節奏變慢，吳編劇事後解釋，他希望《模》劇以爽快動作場面來推進故事，但朴導演不認同，兩人意見不合，因此中途換人。至於第2季劇本仍由吳相浩執筆，導演改由《那年，我們的夏天》李丹接替。由於劇集已經煞科，相信不會重蹈覆轍，觀眾可以放心追看。新劇暫時播出5集，最高收視達14.7%，有望超越上季第6集的16%佳績。

除了首季扮演檢察官的李絮缺席外，第2季「彩虹運輸」陣容不變，張省哲（金義聖飾）是彩虹運輸負責人，提供資金及各種支援，金道奇（李帝勳飾）當司機，負責駕駛的士出動，文職人員安高恩（表藝珍飾）擔任黑客，崔慶久（張赫鎮飾）與朴鎮彥（裴侑藍飾）則是工程人員，負責改裝及維修的士。今季加入角色溫河俊（辛載夏飾），是彩虹運輸新入職的士司機，隱藏檢方調查員身分，為了追查越南犯罪組織案件。

值得一提的是，「大長今」李英愛於上季聲演彩虹運輸電腦程式的旁白員，今季繼續獻聲。

（明日再續）