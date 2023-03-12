心痛Maple遭遇 方力申知女友前度「A先生」存在

【明報專訊】方力申（小方）、李彩華前晚擔任「仁濟醫院周年慈善餐舞會」表演嘉賓，同場有馬德鐘夫婦、陳煒與丈夫陳國強、陳嘉桓及陳庭欣等。小方日前認戀28歲葉萱（Maple），女友是韓國邪教其中一名受害者，3月底要到韓國出庭，Maple前男友「A先生」亦會以證人身分作供。小方表示知道「A先生」的存在，與Maple相識第一天，大家交心傾偈，女友已毫不猶疑相信他，並告知所有事，他知的比大家更多，欣賞女友的勇氣及感激獲信任，雙方才繼續由朋友開始發展。

尊重Maple家人決定

小方為女友遭遇感心痛，「事件對她有影響及陰影，最近又有好多報道，她好大壓力。不過她是堅強、勇敢的人，若非她第一個行出來，現在可能還有好多人在裏面，那個教主亦沒有被拘留」。如何開解女友？他表示行暖男路線，大家相處好舒服，拍拖是相向，不是某一方照顧另一方，女友都有付出，是好好的女仔。他指女友出庭要再面對及憶述所有事情，明白是辛苦，好多謝身邊朋友支持他們。是否陪Maple到韓國出庭？他說︰「我是有這個意願，但始終要跟她家人溝通，會尊重其家人決定，暫時未有安排。」

李彩華接受「小鮮肉」追求

小方與李彩華久別重逢，勾起昔日回憶，感嘆時間過得快，兩人合唱20年前的歌曲《兩男一女》。李彩華之前因疫情一直留在內地，最近回港工作感開心，聽聞劇集《家族榮耀》會開拍續集，她希望參演。對於小方的感情事，她讚對方是好男人，希望自己將來都遇到一樣好的對象。她自爆有多個圈外人追求，以「小鮮肉」居多，「年紀最細一個跟我相差近16年，有時會帶追求者參加朋友聚餐，請大家幫眼。以前遇到細我一年的追求者都抗拒，現在反而好接受小鮮肉」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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