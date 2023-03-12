《臥虎藏龍》到《葉問外傳》 袁和平望再合作 許鞍華撐楊紫瓊封后：實至名歸

【明報專訊】第95屆奧斯卡頒獎禮香港時間明早舉行，楊紫瓊有望憑《奇異女俠玩救宇宙》成為首名華裔金像影后；踏足影壇近40年，以打女形象闖出名堂，來到花甲之年再登事業高峰，曾跟她合拍《阿金》的導演許鞍華力撐對方「值得攞獎，是世界對她的肯定」，重提楊紫瓊拍攝跳橋戲受傷，幾乎令她癱瘓，許導至今猶有餘悸。另一跟她合作無間的袁和平，亦大讚楊紫瓊演技愈來愈出色，「無論得獎與否，都想跟她再合作」。

楊紫瓊今年1月憑《奇異女俠玩救宇宙》成為金球獎史上第2名亞裔影后，文化體育及旅遊局長楊潤雄撰文道賀，「香港演員在國際影壇繼續大放異彩，我們感到非常鼓舞」。楊紫瓊在馬來西亞怡保出生，4歲開始習芭蕾舞，入讀英國皇家舞蹈學院，透過選美獲德寶電影公司注意，1984年應邀來港拍廣告，同年跟洪金寶與林子祥合演《貓頭鷹與小飛象》，正式踏足影壇。

見楊受傷許鞍華感不安

楊紫瓊來港拍戲，正值港產片黃金年代，洪金寶、成龍與元彪等七小福拍攝的動作片，更是賣座保證。據她接受美媒Deadline訪問，自幼習舞的她在旁觀察，心想「我也能做到」，遂提出可演出動作戲，最初更被質疑其能力。改以「打女」姿態演出《皇家師姐》大受歡迎，繼而拍《警察故事3超級警察》及《東方三俠》等動作片。1996年上映的《阿金》，片尾收錄她從天橋躍下鏡頭，見證她背部重傷幾乎終身癱瘓一刻，導演許鞍華接受本報訪問，重提意外仍覺不安和難過，「我真係嚇親，從此以後不敢再拍動作片」。

許鞍華憶述楊紫瓊受傷後的反應，「她從天橋一躍而下，不幸受了重傷，當時仍然清醒，表現鎮定，而且沒有抱怨，此事令我對她的印象變得更好，證明她非常優秀，彷彿就是現實中的女俠一樣」。許鞍華慨嘆，楊紫瓊冒着生命危險拍動作戲，「其實沒有必要咁搏命」，她的專業精神令人動容。

「過去多年捱得好辛苦」

許鞍華表示有看過《奇異女俠玩救宇宙》，對於片中提及多元宇宙的劇情，笑言「唔係好明佢講咩」，但仍大讚楊紫瓊表現出色，有演技又好身手，「其他演員可以扮演這個主婦角色（王秀蓮），但不一定懂得拍動作戲，只有她能兩者兼得」。對於楊紫瓊首次角逐金像影后，許導替對方高興，「首先要恭喜她，認識她的朋友都感興奮，她是實至名歸，過去多年一直捱得好辛苦，她值得攞獎，這是世界對她的肯定」。

袁和平讚演技愈來愈好

相比許鞍華，楊紫瓊跟袁和平（八爺）合作更頻密，無論後者擔任動作指導的《臥虎藏龍》、《霍元甲》，抑或親自執導的《詠春》、《蘇乞兒》及《葉問外傳：張天志》，二人關係可說亦師亦友；八爺大讚對方是好演員，「以她這個年紀（60歲）拍攝動作戲，真係無得彈；講演技，她亦愈來愈好，表現愈來愈成熟，我甚至認為，她的演技已經勝過動作戲」。被問到有否捧場看《奇異女俠玩救宇宙》？八爺笑說沒有，因此無法評論楊紫瓊的演出水準，或者得獎勝算，但強調彼此過去合作愉快，「無論得獎與否，都想跟她再合作」。

記者：張晴