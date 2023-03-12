《金髮夢露》封最差電影 影帝湯漢斯奪兩金草莓獎

【明報專訊】金草莓每年都會在奧斯卡頒獎禮前選出最差電影及爛片帝后，得獎名單前日出爐；「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）雖然憑《金髮夢露》入圍角逐奧斯卡最佳女主角，不過該片連奪金草莓最差電影及劇本兩獎。《魔比煞》謝勒力圖（Jared Leto）獲頒最差男主角，同片安卓亞霍娜（Adria Arjona）亦捧走最差女配角。獲奧斯卡8項提名的《貓王》亦得兩項金草莓，而且同時落在兩屆奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）身上，獲頒最差男配角之外，扮演貓王經理人靠特技化妝變臉及轉變口音，亦捧走最差銀幕組合。另外，湯漢斯有份演出的《木偶奇遇記》，亦奪最差重拍或續集。男歌手Machine Gun Kelly 和Mod Sun執導的《Good Mourning》，則雙雙捧走最爛導演獎。

金草莓主辦方把最差女主角頒給自己，把「獎項」形容為「第43屆最差女主角提名的錯誤」；事緣早前公布提名，金草莓讓年僅12歲的《凶火異煞》（Firestarter）童星賴恩岩士唐（Ryan Kiera Armstrong）角逐最差女主角，結果引來強烈反彈，認為不應把未成年演員也計算在內，批評金草莓此舉錯誤及刻薄，增加童星遭受欺凌的風險。金草莓獎發起人韋遜（John Wilson）其後發道歉聲明，對把賴恩岩士唐納入提名名單深感懊悔，稱把她剔出名單，並承諾以後18歲以下演員不會獲提名。