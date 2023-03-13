林明禎王丹妮廖子妤鬥性感 MIRROR四子︰我們來搲撈

【明報專訊】昨晚紅地氈星光熠熠，企滿來支持偶像的粉絲，當中以池昌旭、許光漢及呂爵安（Edan）粉絲最多，盧瀚霆（Anson Lo）也有不少粉絲支持，場面熱鬧。多名女星性感亮相，包括林明禎、王丹妮、廖子妤及宋芸樺等，梁朝偉（偉仔）在太太劉嘉玲陪同下壓軸出場。日本男演員阿部寬獲「最佳著裝大獎」。

MIRROR四子楊樂文（Lokman）、Anson Lo、Edan及邱士縉（Stanley）擔任頒獎嘉賓，4子穿黑色西裝行紅地氈，在場等候的粉絲歡呼尖叫。他們稱感榮幸，但要扮不緊張去認識新朋友，他們說︰「我們來搲撈。」Anson Lo說是電影初哥，出席的導演、演員都想合作，不會揀。Edan想與台星許光漢合作，要讓喜歡對方的經理人花姐（黃慧君）妒忌。Stanley希望被張藝謀看見，有機會合作。有指Anson Lo、Edan今日出發到日本拍電影，兩人十分口密，只說即將出發，會在日本逗留一段時間，Edan說︰「4月初要返港做騷，不可留下旅行。」

偉仔︰榮譽大獎不止屬於我

偉仔表示開心聽到很多人想跟他見面及集郵。談到獲頒「亞洲電影貢獻榮譽大獎」，他說︰「這個獎不止屬於我，應該屬於過去多年跟我合作拍電影的所有工作人員，這是大家的榮譽。」問劉嘉玲是否睇好偉仔奪影帝？她說︰「我心態不同了，偉仔做得好，大家已知道，有時都要鼓勵其他人。」

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