美媒指今年奧斯卡頒獎禮淡化政治 《奇異女俠》導演提醒粉絲落敗別嬲

【明報專訊】第95屆奧斯卡頒獎禮，香港觀衆今早8時可透過ViuTV觀看直播；獲11項提名領跑的《奇異女俠玩救宇宙》一衆主角楊紫瓊、關繼威等，此前參與賽前派對先放鬆。《奇》片華裔導演關家永前日特別在社交平台發帖，提醒粉絲該片即使未能橫掃所有獎項，也千萬別生氣。美媒Deadline引述頒獎禮製作團隊消息，稱今年將淡化政治色彩。上周有人在請願網站Change.org發起反對甄子丹擔任頒獎嘉賓，截至昨晚有10.7萬人聯署，不過兩日前亦出現支持甄子丹頒獎的帖文，累計1.2萬個簽名。

《奇異女俠玩救宇宙》角逐11獎，楊紫瓊能否擊敗《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），登上奧斯卡首名華裔影后寶座，成為焦點。該片導演關家永在社交平台連發多帖提醒粉絲，「這距離《奇》片去年在SXSW電影節世界首映剛好1年，我嘗試總結感受但失敗了。明天（今天）之後或許暫時脫離社交網絡，就此我希望《奇》片粉絲明天記得要和藹善良，尤其是未必能獲頒你們認為我們值得拿到的獎項」。關家永稱已得到想要的一切，所以粉絲沒必要為他們失落哪個獎項而憤怒，並表示支持其他候選者。關家永與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）早前在被視為奧斯卡指標的導演公會（DGA）摘下大獎，且看能否在奧斯卡再下一城。

10萬反對 1.2萬支持甄子丹頒獎

美媒Deadline引述製作頒獎禮團隊的消息稱，今年奧斯卡將遠離政治，「我們對黨派爭論沒興趣，只對湯告魯斯（Tom Cruise）有興趣」，據稱內容將集中在大製作及明星身上，突顯候選者的多元背景。主辦奧斯卡的美國影藝學院沒回覆Deadline今年是否淡化政治，但直播頒獎禮的美國廣播公司（ABC），據悉不會像柏林影展播放烏克蘭總統澤連斯基的片段。

甄子丹獲邀擔任頒獎嘉賓，有網民不滿他早前接受《GQ》雜誌訪問，提及2019年反修例風波是「暴動」，並非「示威」，上周在美國請願網站Change.org發起要求奧斯卡取消甄的頒獎資格，截至昨晚累計10.7萬人聯署。兩日前亦有人發起支持甄子丹擔任頒獎嘉賓的請願帖文，獲1.2萬人簽名。身在美國的八九學運領袖王丹日前在社交平台表示，奧斯卡主辦方沒回應10萬個簽名的訴求，「為此，我和王軍濤，方政，陳維明等人，將在頒獎典禮當天，前往現場，直接表達我們的抗議和不滿，表達我們對香港人民的支持」。

新主席支持獎座刻韋史密夫名字

上屆奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）被發現到如今獎座依然未刻名，雖然因為在台上掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）遭懲罰禁足相關活動10年，但美國影藝學院新任主席楊燕子表示，「他贏得奧斯卡，應該把名字刻在獎座上，我不知道他會否親自前來，但我們可以安排」。據悉得獎者通常在頒獎禮後的州長晚宴接受刻名服務，不過去年韋史密夫缺席，因此一直拿着無名獎座。

另外，洛杉磯連日大雨，今日各嘉賓可能要在帳篷下走紅地氈；前日綵排期間突停電，杜比劇院內部分工作人員被困電梯，附近商舖亦暫停營業。不過停電只是兩小時，其後已恢復正常。