從師姐到女俠 楊紫瓊奧斯卡登頂 首名亞洲影后感謝港成就 《奇異女俠》掃7獎大贏家

60歲影星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》,擊敗《TAR》的姬蒂白蘭芝、《法貝曼:造夢大師》的米雪威廉絲等,獲頒第95屆奧斯卡最佳女主角,成為奧斯卡史上首位亞裔影后。她上台致謝時鼓勵女士們,「不要理會別人告訴你黃金歲月已過,不要放棄」(don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up.)。(路透社)

【明報專訊】馬來西亞華裔女演員楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),昨日奪得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎項,擊敗大熱的姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)等,成為奧斯卡歷來首名來自亞洲的影后,該片並在最佳電影、導演、男女配角、原創劇本及剪接共掃7獎成大贏家。1980年代到香港影壇發展的楊紫瓊發表得獎感言時提到香港,說香港是她事業的起點,感激香港為她提供肩膀立足,令她今天可以來到這裏(giving me a leg up so that I can be here today.)。

曾住港難民營 關繼威膺最佳男配角

另外,在越南出生、曾住在香港難民營的關繼威,亦憑《奇》成為奧斯卡最佳男配角。

夢想遠大就可成真

勉女性別放棄 勿理「黃金期已過」說法

奧斯卡金像獎昨於香港時間早上舉行,楊紫瓊獲悉得獎一刻,跟坐在旁邊的伴侶Jean Todt及片中拍檔緊緊相擁。她從奧斯卡史上首名非裔影后荷爾芭莉(Halle Berry)手上接過獎座後用英語發表感言,勉勵所有見證她獲獎的「小男孩及女孩們」,一座象徵希望與可能的燈塔就在眼前,證明只要夢想遠大,就可夢想成真(dream big and dreams do come true)。60歲的她又勉勵所有女性不要放棄,毋須理會「黃金期已過」一類的說法。她特別感謝84歲的母親,「我要向媽媽致敬,向全世界的媽媽致敬,她們是真正的超級英雄。」

大馬王室首相祝賀

楊潤雄:顯港演員港電影圈實力

馬來西亞王室及首相昨在社交平台分別發文祝賀。馬來西亞最高元首阿卜杜拉及夫人在facebook表示,對楊紫瓊獲獎感到高興和自豪,指其成就助大馬在世界舞台樹立嶄新形象,證明只要有決心、高昂鬥志及刻苦努力,馬來西亞人民可在國際舞台競爭及得到成功。首相安華(Anwar Ibrahim)稱,對楊紫瓊成為首位獲封奧斯卡影后的馬來西亞籍及首位亞洲演員,感到無比自豪。

楊紫瓊1962年生於馬來西亞霹靂州怡保,1983年參加馬來西亞小姐選美奪冠,及後在香港影壇發展,1985年憑《皇家師姐》一炮而紅,成為當紅武打女星;1997年進軍荷李活演「邦女郎」,漸漸成為炙手可熱華裔女星。本港文化體育及旅遊局長楊潤雄昨午亦發稿,稱楊紫瓊曾在香港影壇發展多年,繼而進軍國際發光發亮,成就斐然,讚揚她今次獲得最高殊榮之一的奧斯卡最佳女主角獎項是實至名歸,「亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力」。

由楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》去年5月在港上映,電影以楊飾演的移民美國華裔中年主婦秀蓮為主軸,結合動作、冒險、喜劇、科幻等多個元素,敘述由秀蓮化身的女俠在多重宇宙挽救世界。

導演關家永為港移民 打戲致敬港產片

《奇》片與香港的連結不止楊紫瓊,該片監製王慶及導演之一關家永(Daniel Kwan)同為華裔,關家永是香港移民,父親是港人、母親為台灣人,他在麻省出生及成長,對香港非常熟悉,在電影有不少向港產片致敬元素,其中一幕「腰包大戰」就模仿李小龍的「雙截棍」,以腰包上演一場打鬥戲。另外,片中飾演公公的九旬華裔演員吳漢章,其父母也是香港移民,據外媒報道,生於美國的吳漢章5歲時曾隨父母回港居住,至10歲時返回美國。

