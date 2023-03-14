《奇異》拍華裔生活背景 得逾150獎歷來最多 貶抑到冒起 亞裔影人成就縮影美變化

《奇異女俠玩救宇宙》在今屆奧斯卡奪7獎成為大贏家，主要演員及製作團隊成員在頒獎禮現場拿着「小金人」合照。後排左起為珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、關繼威、吳漢章、王慶（監製）、楊紫瓊、許瑋倫；前排左起為兩名導演關家永、丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）。（法新社）

【明報專訊】以美國華裔日常生活作背景的《奇異女俠玩救宇宙》在奧斯卡奪7獎成大贏家，正值近年中美角力加劇和新冠疫情令美國華裔以至亞裔面對更多種族偏見甚至歧視情况之時，令這次奪獎更添意義。亞洲人和美國亞裔社群在荷李活歷來的挫折、耕耘和冒起，某程度上正是美國社會變化的縮影。《奇》片取得的佳績或可鼓舞美國亞裔社群，但能否進一步改善影壇以至社會各階層的亞裔處境，仍有待觀望。

在奪得奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男女配角、最佳原創劇本和最佳剪接共7個大獎前，娛樂網媒IGN上周五（10日）統計指出，《奇》已在各大頒獎禮贏得158個獎項，超越獲101獎的《魔戒三部曲：王者再臨》，成為全球歷來得獎最多電影。《奇》台前幕後不乏美國亞裔及來自亞洲的電影人，更以荷李活非主流的美國亞裔生活日常為主線，其佳績堪稱美國亞裔社群的又一個里程碑。

成就的背後，有賴一代又一代亞洲以至西方亞裔電影人在美國影壇的打拼。從早年對亞裔社群的貶抑，到民權運動興起後地位漸次提高，到近年獲獎項認同，突顯美國亞裔社群在美國社會地位的變化。

百年前多醜角定型 亞裔要角找白人演

在20世紀上半葉，能在荷李活打響名堂的亞洲或亞裔電影人非常有限，主流賣座電影刻劃的亞裔經常帶有各種形象上的醜角定型，日本影星早川雪洲和美籍華裔的黃柳霜（Anna May Wong）只是極少數的例外。當時荷李活電影許多亞裔角色其實由白人飾演，這種「洗白」（Whitewashing）現象意味真正的亞裔演員更難爭取角色。即使是黃柳霜也未能擺脫這種陰影——改編自諾貝爾文學獎得主賽珍珠同名小說的1937年電影《大地》以中國農村生活為主題，但主要角色都是由白人飾演，黃曾爭取擔演女主角但失敗，電影公司最後起用德國白人女星蕾娜（Luise Rainer）出演，後者更贏得奧斯卡最佳女主角。

另一例子是1935年憑在The Dark Angel飾演白人角色獲提名翌年奧斯卡最佳女主角的奧伯倫（Merle Oberon），她死後數年才被「揭發」有印度裔血統。

嚴格而言，楊紫瓊不能算是首名已知有亞裔血統的奧斯卡最佳女主角，但無論是《亂世佳人》和《慾望號街車》的慧雲李（被指有印度帕西人血統）、《月滿抱佳人》的雪兒（有亞美尼亞血統），還是《黑天鵝》的妮坦莉寶雯（在以色列出生，父母皆為歐洲猶太人），在西方影壇顯然不被歸類為亞裔演員。

奧斯卡「太白」爭議推改革 增女性及有色人種會員比例

有說是荷李活歷來最多產演員、在《奇》片飾演楊紫瓊父親的94歲美籍華裔吳漢章受訪時說，不少亞裔演員朋友都因缺乏像樣的角色而灰心退出影圈，他自己演出非閒角的數目也是「雙手都數得完」。憑《奇》橫掃多個最佳男配角獎的美籍越南華人演員關繼威，亦曾因缺乏機會而轉做幕後（見另稿）。

在《奇》贏得美國演員公會（SAG）頒獎禮最佳整體演出獎後，吳漢章代表致辭，他說上世紀大部分時間荷李活都充斥「黃臉」，由白人扮演亞裔角色，「製片人指亞洲人不夠好，他們沒有票房……但看看現在的我們！」

吳漢章此言非虛，《我的超豪男友》和《尚氣與十環幫傳奇》先後大收旺場。而在主辦奧斯卡的美國影藝學院面對頒獎禮「太白」的爭議下推出改革，增加女性和有色人種會員比例後，亞洲和亞裔作品及電影人，例如電影《上流寄生族》、《農情家園》，《浪跡天地》華人導演趙婷，以至最新的《奇》陸續贏得奧斯卡重要獎項，可見亞裔社群的努力漸受肯定。

（綜合報道）

（2023奧斯卡）