《西線無戰事》奪最佳國際電影4獎

香港觀衆可在串流平台Netflix欣賞《皮諾丘》，亦是Netflix首次贏得最佳動畫。

繼2006年《竊聽者》後，另一德國片《西線無戰事》贏得最佳國際電影，並捧走攝影、布景設計及配樂合共4獎。（法新社）

【明報專訊】德國導演愛德華伯格（Edward Berger）執導、改編自同名小說的反戰片《西線無戰事》，連奪奧斯卡最佳國際電影、攝影、布景設計及配樂合共4個獎項，僅次今屆橫掃7獎的大贏家《奇異女俠玩救宇宙》。《西》片擊敗阿根廷電影《阿根廷1985》、比利時的《親陌》、波蘭片《驢子伊艾奧》及愛爾蘭電影《恬靜之夏》，贏得最佳國際電影獎，也是繼2006年《竊聽者》後，相隔17年再有德國片贏得最佳國際電影殊榮。

《西線無戰事》講述1917至1918年一戰結束，17歲主角保羅跟阿爾伯特等3名同學聽完愛國演講，受到鼓舞決定上戰場，被派往法國北部作戰，但豪情壯志很快被壕溝裏日以繼夜的炮火粉碎。導演愛德華致謝時，感謝戲中主角菲力斯甘瑪拉（Felix Kammerer），假如沒有他，自己就不能站在頒獎台上。

《皮諾丘》為Netflix首贏動畫獎

《西線無戰事》去年10月在影視串流平台Netflix上架，迅即成為90個國家及地區的收視冠軍，並於非英語電影排行榜登頂。另一方面，《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）執導、改編自迪士尼經典《木偶奇遇記》的定格動畫《皮諾丘》，擊敗《無敵貓劍俠：8+1條命》、《海獸獵人》、《熊抱青春記》及《Marcel the Shell With Shoes On》，為Netflix帶來首個奧斯卡最佳動畫獎座。

Netflix今屆共獲16項提名，最終憑《西線無戰事》、《皮諾丘》，以及奪得最佳紀錄短片的《小象守護者》，合共贏得6個獎項，成為串流平台之冠。除了Netflix外，另一串流平台Apple TV+的《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》，亦在動畫短片獎脫穎而出。

（2023奧斯卡）