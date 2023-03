So Ching開騷 阿Mo鼓勵「一定得」 Winka：COLLAR演唱會見

【明報專訊】女團COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)與陳泳伽(Winka)演出的音樂會原定去年8月舉行,臨開騷前一個月發生MIRROR紅館演唱會墜屏意外,So Ching舞蹈員男友李啟言(阿Mo)受重傷,她為專心照顧男友暫停工作,並宣布將音樂會延期,前晚終於在九展Music Zone舉行。她們的家人低調捧場,COLLAR隊友王家晴(Candy)、李芯駖及沈貞巧(Gao)坐在觀眾席第一排舉手幅支持,粉絲全晚不停大叫So Ching名字,為她打氣。

So Ching與Winka出場先合唱林家謙的《神奇的糊塗魔藥》,未知是否因心情太緊張,Winka唱至尾段「甩嘴」唱不下去,手按心口一臉尷尬;相對So Ching表現較淡定,停頓一會後代隊友繼續唱,唱畢兩人擁抱互相鼓勵。之後兩人輪流獨唱,除翻唱其他歌手的經典歌外,Winka演繹自己作品《無名》及《一手造成》未再失準。狀態大勇的So Ching深情演繹英文歌《Get Lost》,又挑戰飈高音唱MC(張天賦)的《小心地滑》,再與舞蹈員載歌載舞,獲台下歡呼聲與掌聲鼓勵。

Winka為演出失準解畫

為專心唱歌,兩人未有分享心底話,直至完場前唱畢COLLAR歌曲《The Bright Side》,Winka望見熒幕播出粉絲應援團的相片,便為演出失準解畫,「唱第一首歌時,當望到他們,我就搞唔掂」。她與So Ching即場抽出數名粉絲送禮物及影合照,之後兩人揮手道別便返回後台,全場粉絲即高叫encore,她們再度出場,稱沒預料要encore,清唱G.E.M.(鄧紫棋)的《Where did you go》,然後搞笑說:「you guys should go home。」接着Winka稱要轉達經理人戴穎的話,「COLLAR演唱會見」,向粉絲預告開騷。最後兩人清唱幾句團歌《Call My Name !》,觀眾才肯離場。

完騷後受訪,Winka表示演出未夠好,自評60分。So Ching自評50分,稱有些歌的發揮,綵排比正式演出好。她自爆唱《當我迷失時聽著的歌》差點甩嘴,可能因首歌講家人,她的父母及婆婆都有來捧場,要避開他們眼神才能唱。

問到COLLAR何時開騷?Winka盼今年底成事,「我不敢講是否已準備好,只會盡力而為」。So Ching認為凡事都要循序漸進,「每個時間、地點和要做的事,都有不同進展,需要時間慢慢來。我不想逼自己做未預備好或不太鍾意做的事,否則就會做不好」。她透露男友阿Mo知她有演出,有給與鼓勵,叫她「加油」及「你一定得」。

So Ching親自培訓看護

有指阿Mo每日接受6種不同治療,問目前康復進展如何?So Ching表示同代禱信所講差不多,一步步慢慢地習慣治療中,要給他時間。問到阿Mo家人是否想聘專業看護?So Ching稱仍了解中,「要找看護和工人並不容易,即使請到人,我都需要長時間培訓看護和工人,讓他們慢慢熟習,才可安心交給他們照顧」。

記者:林蘊兒