與隊友步伐不同 Jeremy唔心急追落後

被封為「勤力之鬼」的Jeremy，希望不斷做出更好的作品。（攝影／記者：林祖傑）

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前推出新歌《Closer》，MV以不同造型演繹曖昧浪漫愛情故事，更特別將一頭金髮染成粉紅色，配上西班牙曲風及性感舞姿，予粉絲耳目一新的感覺。

Jeremy跟部分隊友相比，成績仍要追落後，早前他預告今年發力，定下推出3首曲風大不同的歌，表示機會來到定會好好把握。

為新歌變粉紅髮

《Closer》是Jeremy第4首個人單曲，轉髮色全因戀愛泡泡總是粉紅色，為配合性感舞步，特別要求導演挑選識跳舞的MV女主角，歌詞更修改了8次才收貨，他說：「因之前的作品較沉重，希望今次予人輕鬆及直接的感覺，愛情題材最能惹人共鳴，故提出這個意見。今年會再推出兩首新歌，已定好主題，第2首較沉重，第3首會有激動感覺。」

好想演殺手

被監製王雙駿封為「勤力之鬼」，Jeremy表示不敢當，認為當藝人必須要勤力，才能不斷做出更好的作品，他說：「我都希望將不同面貌讓大家看到，無論電影、電視劇、舞台劇及綜藝節目，我都有興趣參與，目前等待一個適合的角色，我好想演殺手，同平時形象大不同，搞笑殺手都得。」發展不及部分隊友，可會心急？他說：「大家雖然是同一團隊，但有不同的路，擅長的也不一樣，我覺得現在的發展方向，是令我最舒服和開心的，我唔心急，大家有不同步伐，我的步伐是要慢慢累積。」

記者：林祖傑