成龍梁朝偉為英皇影視發布會造勢 MIRROR《12怪盜》造型首曝光

【明報專訊】香港國際影視展（FILMART） 昨日假會展舉行啟動儀式，宣傳大使黎明表示希望不斷有新人加入影視娛樂創作，製作多元化娛樂給觀眾。各大電影公司在影視展設攤位曬冷，預告將推出的大製作。過往電影公司會安排藝人到場 ，在攤位宣傳造勢，今年未及以往熱鬧，最大陣容是今日英皇舉行的發布會，逾30名藝人，包括成龍、梁朝偉、劉德華、張學友與謝霆鋒等亮相。MakerVille明日（15日）於影視展出動MIRROR造勢，公布12子首部電影《12怪盜》，戲中造型昨率先曝光，鏡粉高呼期待。

記者：鍾一虹

攝影：陳釗

黎明（Leon）以宣傳大使身分出席啟動禮，表示經過3年疫情，開心影視博覽再舉行，「我參與此活動那麼多年，都是不斷學習，影視娛樂是多元化創作，經過不同時間及潮流會改變創作上的意念，好需要新人加入創作，希望不斷有新人加入愈做愈好，製作更多多元化娛樂比觀眾，以及帶到世界各地」。

呂爵安盧瀚霆日本公幹缺席

MakerVille的展覽攤位展出MIRROR首部電影《12怪盜》巨型宣傳板作招徠，昨日電影在社交平台開設新帳號「12怪盜 WE 12」，貼出12子的單獨造型照，但未有提及故事內容。之前有傳電影初步構思故事由一個大型比賽開始，12子會在戲中鬥法，甚至兄弟決裂。

呂爵安與盧瀚霆昨起程到日本工作，故缺席明日活動。MakerVille攤位以MIRROR、ERROR、女團COLLAR靚相吸引粉絲，現場播放多部ViuTV劇與綜藝節目花絮片，包括《極度俏郎君》、《打天下2》、《冰上火花》、《全民造星V》和《膠戰》第三季等，令人駐足欣賞。

城寨佈置成打卡熱點

寰亞電影今年未安排在展場舉行發布會，但攤位佈置盡顯心思，以新片《九龍城寨：圍城》為主題，重現經典場景。城內有「洪金寶拳館」、「古天樂士多」、「任賢齊燒臘飯店」與「林峯理髮」等。電影主創命名的店面，加上在「城寨」的橫街窄巷，貼滿寰亞電影經典作品海報，成為打卡熱點。

現場展出多部新作海報，包括《失衡凶間之罪與殺》、《狗轉人生》、《失衡凶間之惡念之最》及《臭豆腐》等。《惡念之最》以三部短篇故事組成，揭開人性最可怕、醜惡一面；以衣櫃中藏被保鮮紙包住裸男屍體做海報，甚為驚嚇。

美亞展《風再起時》道具

英皇電影攤位展出逾10部電影海報，多名影帝和影后擔演。今日舉行的發布會，巨星雲集，包括成龍、梁朝偉、劉德華、張學友、張家輝、謝霆鋒、吳鎮宇、任達華、蔡卓妍、林嘉欣、劉雅瑟與梁洛施等。

寰宇炮製了5部新作將於來年推出，包括古天樂、郭富城、劉青雲《掃毒3：人在天涯》，劉德華、林家棟、彭于晏《潛行》；彭順執導《危機航線》與《驚天救援》和邱禮濤執導的《東方華爾街》。美亞攤位展出今年王牌作品《風再起時》和《正義迴廊》海報，又展出《風》片中梁朝偉與郭富城的警察執照道具，以及推介翁子光監製的新作《做世界》。