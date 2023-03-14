倉卒開慈善騷難籌錢 關心妍為幫人無懼孭債

【明報專訊】關心妍相隔一年再次舉行紅館騷，當一眾歌迷以為是去年個唱的「Part 2」，原來今次全為慈善，首次以她的慈善基金名義，於4月20日假紅館打造一場《Shine妍亮福音慈善演唱會》。

為了以歌聲發放正能量，關心妍冒着孭數風險也決定一試，直認上次開完演唱會已很滿足，沒有想過再開Part 2，隨後她參演一個慈善機構紅館騷，想到自己的慈善基金成立8年，但很多人不知是幫助情緒病患，認為可以做一個慈善騷讓大家知道，便嘗試入紙申請，「以為要等兩三年，會有很多時間籌備，沒想到申請了4個月便獲批，我十分驚訝，籌備時間比上次開演唱會有半年時間更急」。

老公女兒齊出錢

關心妍說籌備不如說要先籌錢，一場演唱會開四面台製作費很大，即使她和演出嘉賓不收分文，很多製作單位都肯減價，亦有有心人支持，但壓力仍很大。她說：「一知道獲批立即怯，錢從哪裏來呢？籌款騷贊助商很難搵，萬二張門票要售罄才能回本，當中要捐價值100萬門票，免費請學生、低收入家庭和情緒病患睇，故要碌爆有心朋友人情卡，呼籲大家買飛之外同時捐飛。」

關心妍向有心人承諾不能回本，便自掏腰包拿錢填數，「所以我都要孭飛，如果門票在4月20日開騷前售罄，我就不用欠人錢，女兒不但用利市錢支持，還呼籲朋友幫手買飛。老公也很支持，承諾會與我一齊孭數，如果蝕錢，我之後就要多點出來工作跑數。件事其實幾瘋狂，雖然有孭數危機，但相信我祝福別人，同時都會獲得祝福，唔會有事嘅，歌手能發放正能量就是靠歌聲，我希望不只是普通開騷唱完就算，一定要有愛、有力量、有養分和有message帶給觀眾，相信我在這個時候要勇敢一點」。

記者：林祖傑

場地提供：Studio Meta

服裝：Ba&sh、Sacai@LaneCrawford

形象：Vincent @ Vchapter