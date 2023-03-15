《無間道》相隔20年再合作 跟劉德華互笠高帽 梁朝偉教蔡卓妍遲到駁導演嘴

【明報專訊】英皇電影昨日在香港國際影視展舉行「2023英皇電影巡禮」，介紹即將上映的4部電影《金手指》、《爆裂點》、《內幕》和《海關戰線》，以及拍攝中與即將開拍的新片，包括延續已故導演陳木勝「怒火」精神，由劉德華監製兼演出的《怒火蔓延》。謝霆鋒執導、成龍監製，原班人馬演出的《新警察故事2》等。梁朝偉和劉德華相隔20年再合作，前者訴說由《鹿鼎記》到《無間道》跟後者合作，每次都好難忘，又互讚彼此成熟了。蔡卓妍有幸跟兩影帝合作獲益良多，梁朝偉風趣說學遲到、偷雞和駁導演嘴。

記者：林祖傑 、柯美

攝影：劉永銳

英皇電影巡禮巨星雲集，各新片演員曬冷出席，包括久沒在港露面的成龍、梁朝偉（偉仔）、劉德華（華仔）、張學友、謝霆鋒、張家輝、陳偉霆、林嘉欣和蔡卓妍（阿Sa）等，場面熱鬧。有份演出《爆裂點》的梁洛施因病缺席。

偉仔和華仔繼《無間道》系列，20年後再合演由莊文強執導的《金手指》，預告片中，偉仔見錢開眼，露出陰森笑容，見他被打爆眼。再與華仔合作，偉仔說：「好愉快、好夾。由《鹿鼎記》、《無間道》到今次再合作，每次都好難忘。今次我們將正邪調轉，我演反派，充滿邪氣，由一個受高等教育的普通人變成世紀詐騙案主腦，對我來講好新鮮，好好玩。（被打到爆缸？）我不記得了。」華仔大讚剪接特別，自己看完這幕，相隔半小時才想起偉仔為何弄成這樣，「偉仔大部分演出的電影都是好人，今次演老千，利用制度上漏洞搵錢，但他不覺得行為有錯」。他們感彼此成熟了。若再合作，會否想在同一陣線不再敵對？他們同聲說：「又可以喎。」

偉仔再休息一年 推Netflix劇

偉仔和華仔台上台下密密斟，偉仔承認二人私下甚少見面，不過華仔間中會請他吃飯，又送紅酒。華仔已恭喜偉仔成為亞洲電影大獎影帝，並說：「要請偉仔吃飯慶祝，再送紅酒。」同片的阿Sa稱跟偉仔和華仔合作，從中學到很多東西。偉仔搞笑說：「學到遲到、偷雞和駁導演嘴。」

楊紫瓊勇奪奧斯卡影后，曾與楊紫瓊合作的偉仔已送上祝賀，「她每次攞獎都有通知我，有次她視像給我報喜，我未瞓醒，見到對面成圍人，我即刻㩒住頭髮，今次她未打給我，但我已傳短訊恭喜她」。

會否以攞奧斯卡獎為目標？偉仔說：「拍戲好講緣分，不會刻意計劃，要發生就會發生。」華仔則表示隨遇而安。問偉仔會否學華仔嘗試當監製？偉仔表示很享受演員崗位，沒想其他工作。是否會拍Netflix劇集？他說：「原本是，但突然不想工作，想多休息一年。」華仔不羨慕偉仔休息那麼久，透露現在亦在休息中，每隔兩個月會休息一次，沒偉仔休息得那麼久而已。

霆鋒拒跟王菲合作拍戲

霆鋒和王菲日前在內地機場，繼23年前再被影到「世紀拖手」，粉碎分手傳聞。問王菲陪回港是否很開心？霆鋒說：「講電影啦。」說到他今年會演出3部電影，包括自導自演的《新警察故事2》、《怒火蔓延》和《無限任務》，未來王菲是否陪他穿梭中港兩地？霆鋒甜笑沒回應，再說：「講電影啦。」至於會否跟王菲在戲中合作？他斷然拒絕：「一定唔會。」

未有受訪的成龍在台上分享再次拍攝香港電影原因，「首先是『警察故事』這4個字，因為《警察故事》當時我花了很多心血，且受到世界影迷喜歡的一個系列。但最重要的是，這次謝霆鋒做導演，吸引到我」。談到執導，霆鋒稱原本不想，既然成龍安排到，便延續20年前情懷。

吳鎮宇任達華多危險鏡頭

《內幕》的郭富城（城城）身在美國舉行巡唱未能出席，但有拍片支持，相隔22年再與城城合作的吳鎮宇笑說：「城城好似高了，是演技高了，人也成熟了，不過他剃鬚後好𡃁仔，再合作恍如隔世。」

任達華講到在《內幕》的吊頸自殺戲，拍得好辛苦，一cut機即有20幾個工作人員衝過來，擔心他有危險。吳鎮宇也有危險動作鏡頭，有跳樓戲，笑言不記得有替身，「但求有得撈，唔理有幾高」。方中信演衰人，任達華笑對方戲外都一樣，方中信叫不要歧視他，他還要養女兒。鎮宇大爆15歲兒子Feynman體重90公斤，身高182cm，因不運動，齋食齋坐，「我不敢鬧，驚將來向我報復」。任達華笑言Feynman可做摔角手。

張家輝拍林超賢 扭傷嗌好彩

張家輝與導演林超賢繼《激戰》後，相隔10年再合作，家輝笑稱：「他還勤力過後生時，我就辛苦啲。每日喺屋企採礦（清潔鼻孔）都會諗起佢，當年拍《激戰》打到隻手指斷咗，好唔方便，今次只是扭傷腳，算好彩。」

陳偉霆專程回港出席活動及為《爆裂點》配音，但避談與模特兒女友何穗是否已分手，只說：「今（昨）日講電影。」他笑言叫傳媒打電話給他先講。與舊愛阿Sa同場，直認二人沒有交談，但不尷尬，因事隔多年，講得多先怕尷尬，會否合作拍戲就睇老闆安排。

《海關戰線》預告片中張學友動作連場，學友叫大家別誤會他拍了部動作片，預告片中所見已是他所有動作戲；林嘉欣透露拍《海》片前學開槍，共射了100發子彈，好刺激玩上癮。

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