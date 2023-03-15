蘇雅琳預告有健康親熱戲 拍檔黃浚銘怕成公敵

【明報專訊】COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、黃浚銘與張達倫等昨日出席ViuTV劇《飛黃騰達》開鏡拜神。劇集以投資為題材，Ivy笑稱有投資經驗，試過用2000元買美股，最後賺數十元港元。劇接劇的她對演戲有興趣，上次與恆導（趙善恆）拍《和解在後》，面對前輩很緊張，今次跟同輩演員合作很好玩，「沒有因上次拍劇經驗而更得心應手，有好多對白，事前準備需下很多工夫」。首次擔任男一的YouTuber黃浚銘心情緊張又驚，可與「女神」Ivy合作，他感激「前輩」知他害怕，分享了很多拍攝經驗，幫了他很多。

Ivy與黃浚銘透露劇中關係由朋友開始，一齊奮鬥。有否親熱戲？Ivy賣關子說：「尺度是健康、安全。」黃浚銘說：「很健康、舒服，是指觀眾會看得很舒服。（可擔心成Ivy粉絲公敵？）當然驚，所以說是安全的。」他透露身邊男性朋友都羨慕他與Ivy合作，紛紛舉手要來探班。

張達倫變大前輩

首次參演ViuTV劇集的張達倫，為股神造型戴藍色隱形眼鏡，笑稱與年輕演員合作，成了大前輩，感覺很奇怪。有否拍到嘔血？他表示：「不會，他們很乖，不似新人，感覺自己都年輕很多，找回青春。」與無綫相比，拍ViuTV劇是否較舒服？他認為不能這樣說，兩者都好，最大分別是演員，年輕演員充滿力量。現實中他是否股神？張達倫自嘲是「明燈」，年輕時試過輸掉三分之二身家，輸到一殼眼淚，現時投資以穩陣、安全為主。

記者：陳釗