【開箱】《離婚律師申晟瀚》 曹承佑變身古怪大叔 急救婚姻關係

韓惠軫（左）相隔3年再拍新劇，講述其角色為了撫養兒子，轉行做律師樓「打雜」。

【明報專訊】《秘密森林》曹承佑主演有線頻道JTBC新劇《離婚律師申晟瀚》，本月4日首播，香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看。此劇改編自同名網絡漫畫，描述主角申晟瀚遇上各種曲折離奇的離婚官司。由《奔跑愛情》李在勳執導，《三十九》劉英雅編劇，曹承佑伙拍《緊緊相擁》韓惠軫、《DP：逃兵追緝令》金成均，以及《機智醫生生活》丁文晟合演。

助女主角爭撫養權

《秘密森林》系列叫好叫座，因此曹承佑的新劇《離婚律師申晟瀚》也被睇高一線，加上JTBC的《財閥家的小兒子》及《代理公司》收視不錯，令外界更關注《離》劇表現。該劇本月4日開播，逢周六日播出，至今公開4集，收視低見4.7%，最高7.3%，成績不過不失。

首兩集講述天氣報告主播李瑞珍（韓惠軫飾）出軌，與餐廳男主廚的性愛片段在網上廣傳，李瑞珍丈夫要求離婚，李瑞珍委託申晟瀚（曹承佑飾）擔任代表律師。申晟瀚原本不想接下案件，因勝訴機會似乎甚低；其實李瑞珍長期遭受丈夫精神虐待，包括在家設下監察器，每日記錄妻子內衣數目，甚至強迫兒子觀看李瑞珍的出軌片段。申晟瀚得悉後，決定為李瑞珍爭取兒子撫養權，最終勝訴，李瑞珍及後還轉職到申晟瀚的律師樓工作。

第3與第4集講述一名中年婦長期被奶奶侮辱，要接受心理治療；奶奶出手打孫女，中年婦為保護女兒而還擊，奶奶氣得去驗傷，並控告媳婦打人。申晟瀚接下此案，了解中年婦的處境，原來最介意婆媳糾紛中，丈夫一直保持緘默，她因此患上憂鬱症，老公依舊沒表態。申晟瀚看出兩人之間仍有愛，所以先教唆中年婦否認打人，反告奶奶，但中年婦最終沒在庭上說謊，丈夫也說出真相，挽救了婚姻。

此劇透過不同的離婚故事，帶出現代人的婚姻關係，寫實而容易引起共鳴，其間加插申晟瀚的過去；講述他本是舉止優雅的音樂教授，喜歡彈琴及古典音樂，如今變成沉迷韓國傳統音樂「演歌」的孤僻男。第4集提到申晟瀚胞妹已逝，妹夫另娶，外甥卻與繼母關係不睦，申晟瀚因而放棄音樂轉攻法律。

「三劍俠」關係比案件有趣

申晟瀚身邊有張炯瑾（金成均飾）及趙淨湜（丁文晟飾）兩名死黨，三人是中學同學，張在申晟瀚的律師樓工作，正與太太分居；趙則是地產公司老闆，過着華麗單身生活，三人各有不同性格及背景。劇中「三劍俠」相處的情節比起離婚案件有趣，如首集申晟瀚與張炯瑾夾錢網購泡菜，瓜分期間鬥嘴，爭論哪條菜大、哪條菜短，場面搞笑。

曹承佑在《離婚律師申晟瀚》演個性古怪的「大叔」，戴眼鏡又留長髮，臉頰還略顯圓潤，完全擺脫過往型男形象，新鮮感十足。然而近期的《模範的士2》、《黑暗榮耀》大收旺場，律政題材也有《非常律師禹英禑》及《律戰江湖》等珠玉在前，看首4集的《離》劇，暫時表現只是中規中矩，要突破似乎並不容易。