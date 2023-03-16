補擺喜酒 外父心急抱孫 吳業坤計劃與日籍妻3年後生B

【明報專訊】吳業坤（坤哥）去年5月宣布跟日本藝人濱口愛子已婚，太太婚後隨他來港生活。結婚近一年，昨日兩人在港補擺喜酒，不少圈中好友到賀，包括曾與坤哥傳緋聞的薛家燕，笑稱要一睹吳太風采，大讚他們好登對。坤哥在婚宴上唱歌冧太太，透露在斟茶儀式時，母親與愛子都感動落淚，他亦眼濕濕。夫妻見傳媒時，坤哥怕醜不肯與愛子咀嘴，只吻太太臉頰。他表示現階段為事業拼搏，預計3年後才實行造人大計。

坤哥與日籍太太濱口愛子昨日在尖沙嘴的酒店補辦婚宴，身穿啡色西裝的坤哥於儀式後拖着穿白色拖尾婚紗的太太見傳媒，二人不時對望甜笑。坤哥應傳媒要求吻太太臉頰，但不肯咀嘴，高呼：「我怕醜。」之後夫妻甜蜜騷婚戒。

坤哥獨自受訪，表示婚禮流程一切從簡，因之前已註冊，但有依足中國傳統，穿中式禮服及裙褂向母親斟茶，「媽媽和太太感動落淚，我都眼濕濕。今次是外父外母第一次來香港，出席我們的婚禮，好感動。還有七八名日本朋友來道賀，合共邀請約100人。原本想請更多人，但場地有限，太太又初來港，驚她不識應對，有些朋友因工作未能出席，遲些再和大家吃飯慶祝」。

忙工作 無暇度蜜月

坤哥在婚宴獻唱日本歌手秦基博歌曲《愛》冧老婆，「認識太太時，她說很喜歡這首歌，秦基博是她偶像。我練這首歌幾年，但一直沒機會在她面前唱，現在是時候，有現場樂隊，始終我都是歌手。鄭俊弘唱了《妳的名字我的姓氏》，伍仲衡彈琴伴奏」。

家人有否催二人生BB？坤哥說大妗姐不停講年生貴子，但他目前以事業為重，待有點成績，3年後才計劃生小孩。聽到外父向他們說「baby」是否想抱孫？坤哥相信外父、外母和母親都心急抱孫，但現在是他的搏殺期；由於他要拍新劇和錄歌，暫時不會度蜜月，「沒所謂，對太太來說，來香港就是旅行」。他笑言現在看愛情動作片也沒時間，要先睇劇本，相信太太會體諒。

薛家燕眼發炎仍到賀

不少圈中好友到賀，包括薛家燕（家燕姐）、陳山聰、陳敏之、胡鴻鈞、鄭世豪、黃浩然夫婦、謝東閔等。家燕姐因眼睛發炎沒有化妝，戴眼鏡出席坤哥婚禮。她說：「我去年有個網上演唱會，邀請坤哥任嘉賓，但他不在港忙着在日本結婚，我話回港請他吃飯，但他一直忙工作，約過幾次都不成事，今（昨）日特登來見他太太，之前不給我見，不知是否因我是他的緋聞女友。他們好登對，祝甜甜蜜蜜，永結同心。」她送大利市，沒有催二人生BB，覺得順其自然。

陳山聰之前在劇集《飛虎之雷霆極戰》與坤哥演父子，笑稱：「某程度像娶新抱，未見過新娘，祝他們永結同心，快些生個肥肥白白小朋友。」會否傳授生仔心得？他稱坤哥比他年輕好多，不用傳授，希望對方好快擺百日宴，並透露封利市做賀禮，讓他們買喜歡的東西最實際。

胡鴻鈞讚吳太賢妻良母

譚俊彥與坤哥因合作《男神廚房》認識，笑言：「當時他問我點煮東西，可能想偷秘笈追太太。」他稱在婚禮上聽到新娘爸爸說了句baby，可能叫他們快點生BB，並透露婚禮過程好甜蜜，在親友見證下好幸福，有樂隊好似演唱會，坤哥又唱日文情歌，好聽又享受。譚俊彥稱新娘子用廣東話多謝他們，大讚坤哥man，「坤哥同我哋講不用對他好，惜他太太就得，感覺他好保護太太，冧到爆」。

胡鴻鈞透露見過吳太很多次，大讚對方是賢妻良母，笑稱坤哥不知積了幾多福氣。見老友坤哥幸福娶妻，他會否加把勁？胡鴻鈞說現在專心工作，多陪伴家人，暫時不談感情事。

陳敏之表示看着坤哥長大，雖然有共同朋友，有一起飯敘，但不知坤哥有女朋友，娶到漂亮日本太太，現在才明白坤哥為何經常去日本，好替他開心，人生最圓滿是組織家庭，希望他們快點生BB。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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