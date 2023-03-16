澄清無被「鹹豬手」 容祖兒警覺性高 懂自我防護

【明報專訊】容祖兒、李幸倪、張天賦（MC）、關智斌、廖子妤等前晚出席時尚活動，容祖兒以型格套裝亮相，表示剛完成新加坡兩場演唱會，觀眾除口罩捧場，終於見到大家的真面目好開心。她之後到巴黎參加時裝周，笑言一把年紀仍可應付緊密行程及適應時差，測試到體能不錯。

早前有報道指祖兒出席巴黎時裝騷，與一名男子面貼面合照時，對方將手放在其大腿上，引起網民議論她是否遭「鹹豬手」？祖兒解釋對方是相識多年的攝影師好友Leslie Kee，大家很久沒見，對方只是輕拍一下，她沒有覺得有任何不舒服，笑言入行多年一向警覺性高，不用擔心她會遇到「鹹豬手」，「對於自己或穿衣服的安全，有一定防護意識」。

擬將「救命錢」放鞋底

祖兒重提在美加之行遭賊人打爆車窗偷手袋一事，祖兒驚覺以後出外要加倍小心保管財物，「聽說小偷有儀器探測行李中有冇電腦或貴重物品，現在出外會貼身帶着袋和手提行李，又加派人手在身邊保護，還想過放紙幣在鞋底做『救命錢』」。她稱被偷手袋損失數千港元和多張信用卡，幸好香港身分證亂放其他袋幸保不失，「我當時打開追蹤模式，發現放在手袋的免提耳機，好快已被帶到相距好遠的聖荷西。」

談到英皇前日在香港國際影視展舉行巡禮，介紹推出多部電影，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）跟兩大影帝梁朝偉及劉德華合作，祖兒有否要求老闆楊受成開戲給她？她笑說：「每人有自己崗位，拍戲隨緣。不過聽阿Sa說見到張學友好開心，我好羨慕。」好友謝霆鋒首次執導《新警察故事2》，成龍擔任監製，她會否自薦一角？祖兒幽默說：「霆鋒第一次做導演，不能有差池，等他開個靚頭，或者拍第二部時，我有機會。成龍大哥有請我合作拍戲，希望他覺得我做得好，食過翻尋味，再找我。」

MC心理問題影響聲帶

MC擔任表演嘉賓獻唱兩首歌，早前因聲帶出問題受困擾的他，表示問題已解決，心情好好，增強演出信心，「開完紅館騷後壓力好大，對自己有好多質疑和懷疑，一直以為聲帶出問題，看完醫生後得知喉嚨好健康，意識到是心理問題，找好友陳蕾、洪嘉豪傾訴問意見，已重拾享受唱歌的感覺」。

賴彩雲向亞視追9位數字債

大馬拿督斯里賴彩雲去年擔任亞洲電視控股有限公司主席兼執行董事，後來被調任為執董兩個多月後辭任。她前晚表示現在仍是亞視股東，自稱是亞視第二大債主，涉及金額9位數字，會給一年半時間亞視還債，是私人性質追討，未有採取法律行動，希望亞視做得好。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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