MIRROR成軍5年合演新片別具意義 楊樂文稱航機系統按序播歌無分化

楊樂文（左）與AK（右）呼籲鏡粉耐心等候，MIRROR各隊員的歌曲將陸續在航機上的娛樂系統播放。（攝影：鍾偉茵）

MIRROR昨日出席首部全員合演的電影《12怪盜》發布會，盧瀚霆與呂爵安（圓圖）身在日本拍另一部戲而缺席。

【明報專訊】《Viu X MakerVille 2023項目發布會》昨午於香港影視娛樂博覽舉行，MakerVille公布全新電影計劃及其他影視合作項目，包括男團MIRROR全員合演的電影《12怪盜》；隊長楊樂文（Lokman）與林家棟介紹合演的《命案》。韓星李帝勳宣傳主演的韓劇《模範的士2》。MIRROR透露在成軍5周年合演《12怪盜》別具紀念價值，興奮又期待，電影帶出「團結就是力量」精神。對於MIRROR成員歌曲在國泰航機娛樂系統被鏡粉批評分配不勻，斥MakerVille搞分化，Lokman強調無分化之意，解釋按程序要時間處理，請大家給多點耐性。

MIRROR首部大銀幕電影《12怪盜》正籌拍中，成員盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）身在日本拍另一部新片《盜月者》，缺席昨日發布會，其餘10人在台上表示團隊曾合作綜藝節目及劇集，今年適逢MIRROR成軍5年，好值得紀念，能一起進軍影壇，非常興奮和期待，題材會帶出「團結就是力量」精神，希望透過作品讓更多觀眾認識。

MIRROR透露開始為新片做準備工夫，除圍讀劇本，也有分班練功夫和上戲劇班，笑言互相學習古怪招數，務求展現最有型一面。故事以12子為主，沒有空間加插感情線。陳瑞輝（Frankie）說：「我們平時好嘈、好亂，今次一齊拍戲，在說話、講對白方面要一齊搵節奏，學習建立秩序和默契。」

所有歌曲已交航空公司

談到MIRROR的演藝作品，包括歌曲、電影、劇集、綜藝節目加入國泰航機上的娛樂系統，但有鏡粉炮轟MakerVille搞分化，稱系統內的MIRROR歌曲共23首，當中4首團歌，另19首是姜濤、Anson Lo、柳應廷（Jer）及Edan的作品，柳應廷個人佔7首，其他3子各有3首個人歌曲，以及3首合唱歌；歌曲名單沒有江𤒹生（Anson Kong、AK）、陳卓賢（Ian）與李駿傑（Jeremy）和王智德（Alton）。Lokman解釋︰「不是搞分化，所有歌曲已交給航空公司，會陸續處理及放上系統。做事有程序，大家多給點耐性，一定有。」AK說︰「大堆頭推出，大家未必能於短時間內消化，需要分時段處理。」

MIRROR將推出首支英文歌《RUMOURS》拓展國際市場。Lokman說：「希望在廣東話以外，讓更多人認識我們。我們都想繼續出英文歌，但要先看這首歌推出後的反應，看是否適合大家口味。」會否出其他語言歌曲，如日韓泰文歌？他說：「泰文歌好，泰文特色濃厚。」

Lokman與林家棟、陳湛文、伍詠詩合演《命案》，Lokman在海報中表情驚嚇，透露其角色天生對殺戮有欲望，跟林家棟有不少對手。

若拍《模範3》 李帝勳盼來港取景

此外，李帝勳主演的韓劇《模範的士2》大受歡迎，現場宣布《模範2》上架10天，在東南亞、中東、埃及、摩洛哥等地均取得好成績。包括Viu在內的24個平台播放，累積播放時間登上No.1位置。

從韓國來港宣傳的李帝勳十分驚喜，「那麼多地方觀眾看到這劇難以置信，多謝大家」。他稱很喜愛香港，疫情前一年來兩次，但這3年沒法來，這次再踏足香港很開心，抵埗後即到茶餐廳吃多士、飲奶茶，很喜歡香港的食物。他說如果有機會演《模範的士3》，希望來港取景，構思了一些精彩打鬥場面，又透露日前經過灣仔，有來居住一下的想法。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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