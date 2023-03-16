RubberBand展開歐洲巡唱 泥鯭稱女友黃心穎不會隨行

【明報專訊】RubberBand於3月24日展開入行首個世界巡迴之旅《Ciao World Tour 2023 歐洲站大型巡迴音樂會》，地點包括英國倫敦、曼徹斯特、德國柏林和荷蘭阿姆斯特丹，他們昨日與海外的樂手在錄音室透過視像隔空綵排。

低音結他手李兆偉（阿偉）表示準備明天提早出發往英國，因要適應時差、場地和寒冷天氣，並會合當地幾名樂手綵排。主音繆浩昌（6號）正調節緊張心情，因今次演出與以往不同，之前去外地參加音樂節，最多唱9首歌，今次巡迴唱足20多首。加上舞台設施、樂手和演出編排跟香港演唱會有不同，要花時間排練。

泥鯭懶理女友新歌點擊數字

結他手馮庭正（阿正）稱行程緊密，最緊要有充足休息，會帶妻女同行。至於鼓手黎萬宏（泥鯭）透露只一個人去，女友黃心穎不會隨行，更表明不想談及女友。問他有份監製心穎新歌《Crown Me》，網上點擊率成績不錯，泥鯭說：「我不信點擊率，因有好多點擊是買來的，擺上去只是一個紀錄。數字得啖笑，太認真你就輸。」

每個站只演一場，是否不夠喉？6號說：「先試水溫，不敢太急進，要視乎主辦單位安排。稍後也有計劃去北美或台灣巡迴，想去更遠地方，想去俄羅斯，講笑！我們認識很多40歲後的朋友，為了下一代小朋友，移居港人最熱門之地英國，所以今次之行順便探朋友，他們知道我們去開騷，已說要來支持。兩年前音樂會主題『Ciao』說再見帶離愁別緒，今次有正面感覺，大家珍惜再相聚的意思。」

記者：林蘊兒