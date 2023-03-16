觀看時數破億 力壓《安眠書店4》 宋慧喬《黑暗榮耀》稱霸Netflix收視

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布3月6至12日收視，宋慧喬主演的《黑暗榮耀》下半部8集本月10日播出，累計1.24億觀看小時，不但是非英語節目冠軍，比英語節目冠軍的《安眠書店4》7581萬觀看小時多出近5000萬小時。《魷魚遊戲》2021年9月首播後，一周觀看時數過億的非英語節目，僅西班牙語劇《紙房子5》下半部及韓劇《殭屍校園》，《黑》劇無疑成為宋慧喬演藝事業另一代表作。

繼《太陽的後裔》後，宋慧喬在《黑暗榮耀》再度與韓國著名編劇金恩淑合作，故事講述宋慧喬飾演的文同珢高中時被朴涎鎮（林智妍飾）、全宰寯（朴成勳飾）等人欺凌而主動退學。朴涎鎮畢業後當主播，與富商河度領（鄭星一飾）結婚生子，就在孩子上小學，蟄伏多年的文同珢擔任老師，並在朱如炡（李到晛飾）、姜賢南（廉惠蘭飾）等人協助下，開始對當年向她施暴的朴涎鎮等人報復。

就像近年Netflix美劇《怪奇物語4》，共16集的《黑暗榮耀》除獨家在Netflix上架，也分上下兩部分推出，首8集去年12月30日首播，播出第2周成為Netflix非英語節目冠軍，一星期累計8248萬觀看小時。下半部8集本月10日首播，3天已有1.244億觀看小時登頂。非英語節目能一周破億的劇集不多。Netflix史上最高收視節目《魷魚遊戲》，2021年首周播出錄得6319萬小時，到第2周累積口碑及完整7天數字，即飈升至4.48億小時，第3周更突破5.71億，連續9周冠軍的《魷》劇直到播出第7個星期，才回落至9010萬觀看時數。僅次於《魷》劇的是西班牙語劇《紙房子5》下半部，一周收視1.89億小時。去年1月首播的韓劇《殭屍校園》同樣破億，以1.247億觀看小時力壓《黑暗榮耀》，而且《殭》劇在第2及第3周收視續破億，分別錄得2.36億及1.13億觀看小時，並連續5周收視稱冠。不管《黑》劇能否刷新《殭》劇紀錄，繼《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》及《太陽的後裔》後，宋慧喬無疑已再添一齣演藝代表作。

《安眠書店4》登英語節目榜首

《黑暗榮耀》不但在非英語節目榜抛離第2位西班牙語劇《Wrong Side of the Tracks》3908萬小時，對比英語節目亦大勝，美劇《安眠書店4》下半部5集本月9日上架，累計7581萬觀看小時，比《黑》劇少了近5000萬小時。新上架的紀錄片集《MH370消失的馬航客機》成績不錯，錄得5988萬小時，位列英語節目收視亞軍。名嘴基斯洛克（Chris Rock）的Netflix首個直播棟篤笑節目《選擇性憤怒》，也登上第8位，錄得1779萬觀看小時。另一方面，《安眠書店4》跟《黑暗榮耀》一樣分拆兩部分播出，首5集上月9日上架，餘下5集則在上周播出，劇中扮演連環殺手的潘百加利（Penn Badgley）受訪時稱，分開播出並非原意，覺得可能是Netflix對經濟現實的考慮。Netlfix以全劇一次過上架見稱，曾表示這政策不會改變，不過近年不時安排劇集分拆兩部分播出，藉此催谷收視。