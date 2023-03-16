【開箱】《尋找身體》 橋本環奈為解謎無限復活

【明報專訊】改編自同名小說的恐怖片《尋找身體》，去年10月在日本開畫，累收近12億日圓（約7000萬港元），今年2月移師影視串流平台Netflix上架，迅即登上全球非英語電影收視第4位，成績不過不失。《尋》片講述《銀魂》女星橋本環奈扮演中學生，被怨靈強迫參與「尋找身體」遊戲，直至為慘遭肢解的死者集齊殘骸為止。電影雖然血腥，卻遠不及現實來得可怕。

小說改編 拍過動漫

《尋找身體》小說先後改編拍成漫畫和動畫，電影則由《暗殺教室》羽住英一郎執導、《攻殼機動隊SAC_2045》土城溫美編劇，橋本環奈、真榮田鄉敦、山本舞香及柄本佑等演出。故事以校園流傳的「都市傳說」為背景，講述30年前在校址附近有個8歲女孩遭分屍，死後冤魂為了尋回失落的頭顱，於是強迫學生在24小時內「無限輪迴」，直至幫她集齊8件殘骸為此。

獨來獨往的女學生明日香（橋本環奈飾）在7月5日星期二返校途中，目擊巴士輾斃流浪貓，未知是否受驚過度，晚上發了噩夢，她跟5名同班生包括籃球隊隊長高廣（真榮田鄉敦飾）、辣妹留美子（山本舞香飾）、常遭欺凌的翔太（醍醐虎汰朗飾）、班長理惠（橫田真悠飾）和經常逃學的篤史（神尾楓珠飾），在校內遭女鬼化身「紅人」追殺，結果逐一遇害，最終全員暴斃。如是者6人一覺醒來，又再重複7月5日的生活，日間如常上課，晚上遭人虐殺，這種每日都要死一次的恐怖經歷，實在令他們痛不欲生。不過，此事意外令他們有所得着，原本平凡枯燥的校園生活，以及彼此之間的冷漠關係，都因晚上擁有共同體驗，彷彿變成戰友般親密，尤其對於被排擠的明日香而言，更格外珍惜。

經過接二連三的挫敗後，他們終於想出逃避紅人襲擊，甚至反過來對付她的辦法，可惜效用不大。明日香從圖書館主任八代老師（柄本佑飾）口中得悉，八代就讀高中時亦曾參與「尋找身體」遊戲，最終僥倖生還，卻會喪失那段恐怖記憶。換句話說，假如明日香等人為女鬼找回頭顱，結果亦會一樣，即是她最珍惜的校園友誼，將會灰飛煙滅，她將如何抉擇？

只拍出書中第一夜

類似這種主角被迫在特定時空無限復活的情節，無論是荷李活大製作如《異空戰士》，抑或低成本的《死亡無限LOOP》等，都已拍到荼靡，《尋找身體》如何顯出新意？就是把靈異傳說、校園欺凌、成長苦澀，到血腥暴力等元素混為一談，電影一半內容充滿陽光青春氣息，部分畫面更似向台灣片《那些年，我們一起追的女孩》致敬；另一半劇情黑暗驚慄，觀眾看着明日香等人每晚遭殘殺，而且死狀可怖。兩者雖然矛盾，卻又和諧共存，感覺頗為新鮮有趣。

片尾提到女鬼為何選擇明日香等6人參與「尋找身體」？原因是他們跟死者一樣內心感到孤獨，所以要擊敗紅人，先要戰勝孤獨，設計饒富深意。電影雖然改編小說，內容卻精簡得多，僅拍出書中「第一夜」劇情，因此全片均由明日香等人負責搜索遺骸，雖然最終達標，片尾彩蛋卻出現驚人轉折，明日香將會由遊戲參加者變成肢解案的死者，是否暗示電影將拍續集，延續小說的「第二夜」、「第三夜」到「最終夜」故事？大可拭目以待。