林明禎翻唱《沙龍》 驚陳奕迅評「破壞首歌」

【明報專訊】林明禎昨日到尖沙嘴出席手機品牌活動，現場播出她翻唱的歌曲《沙龍》MV。林明禎表示MV故事令她想起媽媽任職歌手養大幾個孩子，她因工作跟媽媽分隔兩地，每當思念媽媽就會翻看隨身的合照。她笑言錄音前翻聽歌曲幾百次，並上音樂課，仍然覺得壓力大，「廣東話咬字好難學，擔心被人說我唱泰文，幸好拍攝效果好，令我感動」。

趁青春全力吸金

林明禎表示媽媽睇過MV讚好聽，但自評唱廣東歌只值5分（10分滿分），仍有好多進步空間，「我禱告不要給原唱者陳奕迅聽到，怕他說我破壞首歌」。她坦言有計劃再推出廣東歌及國語跳唱歌，也會嘗試填詞，但工作忙碌令計劃推遲，「想趁青春全力搵錢，若不把握機會就會過去」。問賺到第一桶金未？她稱出道第3年已搵到100萬台幣，但在衣食住行方面已花光。來港賺到第二桶金？她笑說：「不要講，怕別人知道我有錢，好為難，仍未儲夠錢買樓。」

無信心奪金像女配角

林明禎前晚出席導演會頒獎禮，開心跟鄭秀文集郵，「這是我整晚唯一的願望，下次有機會，希望唱歌給她聽，但不敢邀請她合作拍戲，見到真人已經好好」， 她期待可跟不同導演合作。至於憑《飯戲攻心》入圍金像獎「最佳女配角」，她表示沒信心得獎，「我覺得入圍好奇妙，其他對手好犀利。不過已跟造型師傾好，到時會超級性感出席頒獎禮，因要跟楊詩敏（蝦頭）鬥」。

記者：鍾一虹