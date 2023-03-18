首支英文歌面世 MIRROR計劃明年開巡演

【明報專訊】男團MIRROR昨日推出首支英文歌《RUMOURS》，是次與Sony Music合作進軍海外市場，目標將MIRROR音樂推向國際。《RUMOURS》全球發行，並安排在Spotify紐約時代廣場設告示牌宣傳。

MIRROR接受海外傳媒訪問，包括國際音樂媒體，美聯社訪問他們時，陳卓賢（Ian）以流利英語對答，提到MIRROR過去幾年專注於本地樂壇並慶幸獲支持，他們希望展示香港男團的可能性，將廣東歌帶到不同地方。

訪問中也提及去年7月演唱會發生的墜屏事件，Edan說感受，稱他們永遠不會說已渡過難關，這是一個巨大的教訓 。對於MIRROR被批評只專注拍廣告多過演出，表演亦乏善可陳？盧瀚霆（Anson Lo）稱他們逐漸取得更好的平衡，成員每月會有一至兩次開會或練舞，過往他們除工作外很少機會見面，他又透露MIRROR計劃明年開巡迴演唱會。

姜濤翻唱《追》 網民反應兩極

另外，Anson Lo與姜濤參與環球唱片的《Remembering Leslie》企劃，前者翻唱張國榮的《偷情》，姜濤翻唱《追》昨日推出，網民反應兩極，在環球的facebook專頁，不少姜糖（粉絲暱稱）大讚感動，又讚姜濤歌聲真摰，「不同演繹，不同年代偶像」等，但討論區的留言有不少負評，指姜濤歌聲無感情，有留言：「呢個係致敬定侮辱？」

娛樂組