（G）I-DLE成員MINNIE襲港 想食雲吞麵 「我愛你」冧粉絲

【明報專訊】韓國女團（G）I-DLE的泰國成員MINNIE，前晚到中環出席時尚品牌活動，吸引逾300粉絲到場，迫滿店舖外。MINNIE甫現身即向守候多時的粉絲打招呼，不但全程面帶甜笑，拍照時還單眼派心心，並用廣東話說：「我愛你！」冧爆粉絲。其餘出席藝人有倪晨曦、徐濠瀠、吳家忻及李靜儀等。

MINNIE受訪時談到剛出席完巴黎時裝周，在當地見到很多靚衫，巴黎景色也很靚，所以很享受。對於被稱為MZ世代的時尚指標，MINNIE表示雖不是穿衣服很叻的人，但認為每個人都應該選擇穿令自己舒服和有自信的衣服。談到之前在MV染了粉紅色頭髮，她笑言第一次挑戰這髮色，很喜歡，還買了些粉紅色飾物配襯。

MINNIE表示喜歡香港美食，如烤鴨、點心，已有一段時間沒來香港，故此行想品嘗沒吃過的美食，例如雲吞麵。她希望遊覽山頂、行夜市，以及再去一次主題樂園，笑言因她是MINNIE。

問到可有計劃全團來港開演唱會？MINNIE多謝香港的粉絲，答應大家今年會再來港，還會帶埋隊友一齊來。並透露(G)I-DLE最近忙準備新專輯，今年亦會舉行第二次世界巡迴演唱會，希望有香港站，她以廣東話說：「我愛你，多謝。」冧爆現場粉絲。

倪晨曦歐遊瘋狂購物

倪晨曦到歐洲出席完時裝周返港，稱3年沒出埠，趁機瘋狂購物，因計匯率比香港便宜，所以多買了。由老公埋單？她笑稱老公叫她不要買，因家中已沒地方放置，買一件就要丟一件。雖然可出埠，但倪晨曦表示很掛住兩個仔，每日都跟他們視像通話。

記者：陳釗