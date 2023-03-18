「大小宋慧喬」合演新劇《自白的代價》 韓韶禧留言：現在你是我的了

【明報專訊】韓星宋慧喬主演影視串流平台Netflix新劇《黑暗榮耀》叫好叫座，下半部最後8集剛上架，首周錄得1.24億觀看時數，登上Netflix全球非英語節目收視冠軍。乘着《黑》劇氣勢如虹，曾被稱為「小宋慧喬」的《以吾之名》女星韓韶禧，昨日透過社交媒體公開新劇《自白的代價》（暫譯）海報，藉此宣布跟宋慧喬首度合作，噱頭十足；又於對方的社交媒體留言「現在你是我的了」，充滿霸氣。

「大小宋慧喬」首次合作拍劇，事前保密工夫做足，直至韓韶禧昨日透過社交媒體IG Story上載新劇《自白的代價》黑白海報，宋慧喬隨即轉載，消息終於曝光。從海報可見韓韶禧跟宋慧喬恍如鏡中倒影，前者面露微笑，一臉胸有成竹；後者木無表情，顯得憂心忡忡，跟新劇故事不謀而合。

宋慧喬角色捲入殺人事件

《自白的代價》由《怪物》沈娜妍執導，《真的愛你》權宗官編劇，故事講述宋慧喬飾演美術教師安潤秀，過着平凡而幸福的生活，直至捲入殺人事件，人生從此翻天覆地轉變；韓韶禧扮演有反社會人格的神秘女子毛恩，人人對她敬而遠之，她卻是唯一向安潤秀伸出援手的人。《自白的代價》上架日期則未定。

有眼利網民發現，韓韶禧在新劇海報貼上一個小型心心圖案，宋慧喬轉載後，亦在韓韶禧的名字上，套上大型心心的動態符號，為新劇上架前，先營造合作愉快的和諧氣氛。事實上，韓韶禧一向視宋慧喬為偶像，過去不止一次在對方的社交媒體留言或點讚，例如去年7月，宋慧喬上載她在某酒店拍攝珠寶品牌的代言照片，韓韶禧隨即回應，「我也在這裏拍過照！」興奮程度跟一般粉絲無異。

宋慧喬一劇接一劇，韓韶禧亦不遑多讓，她跟朴敘俊合演影視串流平台Netflix新劇《京城生物》，早於去年10月已煞科，隨即展開後期製作，預計今年中推出前，落實原班人馬開拍第2季，如今加上《自白的代價》，看來韓韶禧有排忙了。

KBS電視台暫封殺劉亞仁

提起宋慧喬，早前有傳她的好友兼屬同一事務所的《收屍人》影帝劉亞仁，自上月爆出濫藥醜聞，化驗結果證實他對麻醉藥異丙酚（Propofol）、大麻、可卡因及俗稱「K仔」的氯胺酮均呈陽性反應，警方現已接手調查，劉亞仁的同性密友、經理人、醫生等亦受牽連，有粉絲擔心事件影響宋慧喬形象，隨着新劇《自白的代價》開拍消息公布，應該可釋除疑慮。

相比之下，劉亞仁短期內復出機會愈來愈渺茫，韓國三大免費電視台之一KBS昨日率先表態，下達限制起用他演出的決定，直至警方調查完成，有關限制才會再審議。據報KBS對於涉毒、暴力、性罪行、逃避兵役等違法藝人，一律禁止幕前演出，估計其他電視台亦將有出類似聲明。