米倉涼子睇新劇感動到喊

【明報專訊】「日劇天后」米倉涼子近年銳意進軍海外市場，先為影視串流平台Netflix演出《新聞記者》，再跟亞馬遜Prime Video合拍新劇《Angel Flight》，後者昨（17日）在全球168個國家及地區上架，全劇共分6集，每集為獨立單元，港迷亦可透過Prime Video同步欣賞。《Angel Flight》改編自第10屆開高健紀實小說獎得獎作品《Angel Flight國際靈柩運送員》，由《信用詐欺師》古澤良太和《女醫神Doctor X》香坂隆史聯合編劇，米倉涼子飾演負責護送海外遺體返日的公司社長伊澤那美，她表示：「拍攝的時候，我如常演出，但當我收看劇集時，感動到哭完又哭，忍不住反問，這是日劇嗎？它是國際級的戲劇，應該讓全世界的觀眾都有機會欣賞。」

為宣傳新劇，米倉涼子近日頻頻曝光，包括相隔5年半再度登上日本雜誌《Flash》封面，穿著黑色吊帶裙的她，露出香肩和玉背，襯托為拍新劇而剪短的秀髮，相當性感。原來米倉跟該雜誌的緣分始於27年前，記者重提她在1996年2月首次踏足雜誌社，當時她穿著黃色比堅尼泳衣拍照，米倉聞言即笑不攏嘴，「對不起，我好像已經忘記了，這個情景實在難以想像……雖然穿著泳裝在雜誌社行來行去也是非常有趣的事情」。