倫敦Royal Albert Hall開騷 張敬軒關心移英港人生活

【明報專訊】張敬軒在英國倫敦舉行3場《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，於逾百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall舉行，成為首名華人歌手在該場地連開3場。現場觀眾有來自內地、英國、美國、法國及丹麥，還有500多名香港歌迷往英國撐場。

半年前加入「移英港人群組」

軒仔表示Royal Albert Hall是個超級靚聲場地，跟大家分享他的音樂感榮幸，視這次演出為考試，觀眾是考官，希望每個觀眾都可以感受到他盡全力的演出。他珍惜跟英國朋友見面的機會，自爆開騷半年前，用自己fb的私人帳號，偷偷加入了一個叫「移英港人群組」。他說：「因為好想知道好多離開香港嘅朋友，移民生活係點……大家生活好嗎？」有觀眾回應：「掛住你呀！」軒仔說：「我都掛住你哋，所以咪飛過嚟，我飛過嚟平過你哋咁多人飛返嚟！」他關心港人移民是否習慣，看到有移英網民呻小朋友病了但不想食西藥，他跟中醫朋友說倫敦有得做，現場觀眾感動又笑不停。

軒仔去年在港開騷，親自收歌迷禮物，疑因這樣感染新冠病毒，故此行加倍小心，加上今次要帶父母去玩，所以歌迷送花及禮物，皆由工作人員代接收。軒仔對現場歌迷說：「我42歲喇，隨着年齡增長，身體會告訴你很多事，可能頭髮沒以前多，聲音沒以前響亮，但這3個晚上，我會全力去演唱。」

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